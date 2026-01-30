Catherine O’Hara nie żyje. Odeszła gwiazda Kevina samego w domu oraz The Last of Us

Smutne wieści pojawiły się w amerykańskich mediach.
Zmarła Catherine O’Hara, jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek komediowych ostatnich dekad. Gwiazda filmów Kevin sam w domu, serialu The Last of Us oraz licznych kultowych produkcji kina i telewizji miała 71 lat. Informację o jej śmierci potwierdził menedżer aktorki. O’Hara odeszła w piątek w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie.
Kariera Catherine O’Hary trwała ponad pięćdziesiąt lat i obejmowała zarówno kino, telewizję, jak i dubbing. Swoją drogę w show biznesie rozpoczęła w Kanadzie jako członkini legendarnej grupy komediowej Second City, gdzie szybko zwróciła na siebie uwagę charakterystycznym poczuciem humoru i wyczuciem groteski. To właśnie tam zdobyła swoją pierwszą nagrodę Emmy.
Dla szerokiej publiczności stała się ikoną dzięki roli matki Kevina w dwóch pierwszych częściach serii Kevin sam w domu, ale jej filmografia była znacznie bogatsza. Wystąpiła między innymi w Soku z żuka, Po godzinach, Pan i Pani Kiler oraz w szeregu filmów Christophera Guesta, takich jak Medal dla miss.
Aktorka miała również ogromny wkład w kino animowane, użyczając głosu w produkcjach takich jak Miasteczko Halloween czy Kurczak Mały. Jej wszechstronność pozwalała jej swobodnie poruszać się między absurdalną komedią a bardziej stonowanymi, dramatycznymi rolami.
Prawdziwy renesans kariery przyszedł jednak dopiero w jej szóstej dekadzie życia. Rola ekscentrycznej Moiry Rose w serialu Schitt’s Creek przyniosła jej drugą statuetkę Emmy i nową falę popularności. Sukces produkcji otworzył jej drzwi do kolejnych głośnych projektów, w tym serialu The Last of Us oraz komedii The Studio dla Apple TV, której drugi sezon jest obecnie w trakcie realizacji.
