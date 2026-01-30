Zaloguj się lub Zarejestruj

Catherine O’Hara nie żyje. Odeszła gwiazda Kevina samego w domu oraz The Last of Us

Radosław Krajewski
2026/01/30 19:41
0
0

Smutne wieści pojawiły się w amerykańskich mediach.

Zmarła Catherine O’Hara, jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek komediowych ostatnich dekad. Gwiazda filmów Kevin sam w domu, serialu The Last of Us oraz licznych kultowych produkcji kina i telewizji miała 71 lat. Informację o jej śmierci potwierdził menedżer aktorki. O’Hara odeszła w piątek w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie.

Kevin sam w domu –
Kevin sam w domu – Catherine O’Hara

Catherine O’Hara zmarła w wieku 71 lat

Kariera Catherine O’Hary trwała ponad pięćdziesiąt lat i obejmowała zarówno kino, telewizję, jak i dubbing. Swoją drogę w show biznesie rozpoczęła w Kanadzie jako członkini legendarnej grupy komediowej Second City, gdzie szybko zwróciła na siebie uwagę charakterystycznym poczuciem humoru i wyczuciem groteski. To właśnie tam zdobyła swoją pierwszą nagrodę Emmy.

Dla szerokiej publiczności stała się ikoną dzięki roli matki Kevina w dwóch pierwszych częściach serii Kevin sam w domu, ale jej filmografia była znacznie bogatsza. Wystąpiła między innymi w Soku z żuka, Po godzinach, Pan i Pani Kiler oraz w szeregu filmów Christophera Guesta, takich jak Medal dla miss.

GramTV przedstawia:

Aktorka miała również ogromny wkład w kino animowane, użyczając głosu w produkcjach takich jak Miasteczko Halloween czy Kurczak Mały. Jej wszechstronność pozwalała jej swobodnie poruszać się między absurdalną komedią a bardziej stonowanymi, dramatycznymi rolami.

Prawdziwy renesans kariery przyszedł jednak dopiero w jej szóstej dekadzie życia. Rola ekscentrycznej Moiry Rose w serialu Schitt’s Creek przyniosła jej drugą statuetkę Emmy i nową falę popularności. Sukces produkcji otworzył jej drzwi do kolejnych głośnych projektów, w tym serialu The Last of Us oraz komedii The Studio dla Apple TV, której drugi sezon jest obecnie w trakcie realizacji.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/catherine-ohara-dead-schitts-creek-home-alone-1236646029/

Tagi:

Popkultura
The Last of Us
śmierć
Kevin sam w domu
kevin sam w nowym jorku
aktorka
nie żyje
Catherine O'Hara
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112