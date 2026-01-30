Catherine O’Hara nie żyje. Odeszła gwiazda Kevina samego w domu oraz The Last of Us

Zmarła Catherine O’Hara, jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek komediowych ostatnich dekad. Gwiazda filmów Kevin sam w domu, serialu The Last of Us oraz licznych kultowych produkcji kina i telewizji miała 71 lat. Informację o jej śmierci potwierdził menedżer aktorki. O’Hara odeszła w piątek w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie.

Catherine O’Hara zmarła w wieku 71 lat

Kariera Catherine O’Hary trwała ponad pięćdziesiąt lat i obejmowała zarówno kino, telewizję, jak i dubbing. Swoją drogę w show biznesie rozpoczęła w Kanadzie jako członkini legendarnej grupy komediowej Second City, gdzie szybko zwróciła na siebie uwagę charakterystycznym poczuciem humoru i wyczuciem groteski. To właśnie tam zdobyła swoją pierwszą nagrodę Emmy.