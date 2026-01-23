Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak wygląda Jared Leto jako Szkieletor. Zobacz pełny zwiastun Masters of The Universe

Jakub Piwoński
2026/01/23 11:50
Na potęgę Posępnego Czerepu… czy to się uda?

Po latach lepszych i gorszych adaptacji (za markę swego czasu wziął się Netflix), Masters of the Universe wreszcie doczekało się pełnoprawnej aktorskiej odsłony. Amazon MGM Studios zaprezentowało pierwszy pełny zwiastun filmu, który przenosi widzów do barwnej, monumentalnej Eternii. W centrum historii znajduje się He-Man grany przez Nicholasa Galitzine’a, który staje do walki o los swojej ojczyzny. Film wejdzie do kin tego lata.

Masters of the Universe
Masters of the Universe

Nadchodzi Masters of the Universe – zobacz pierwszy zwiastun

Trailer łączy patos klasycznego fantasy z nowoczesną, blockbusterową estetyką, wyraźnie celując zarówno w fanów oryginalnej animacji z lat 80., jak i widzów, którzy z marką nie mieli wcześniej styczności. Za kamerą stanął Travis Knight, który postawił na połączenie „ziemskiej” historii originowej z pełną rozmachem wizją fantastycznego świata. Trochę przywodzi to na myśl osławionego Johna Cartera. To sprawdzone podejście jest jednak odpowiedzią na wieloletni problem serii, która nie wiedziała jak opowiedzieć historię He-Mana współczesnym językiem, nie tracąc nostalgicznego ducha pierwowzoru.

W obsadzie znalazła się m.in. Morena Baccarin jako Czarodziejka. Aktorka w wywiadach podkreśla, że jej kolega z planu Nicholas Galitzine pozytywnie zaskoczy widzów swoją kreacją. Według doniesień z pokazów testowych film zbiera bardzo entuzjastyczne reakcje, a sam zwiastun znacząco podbił zainteresowanie tytułem, który będzie walczył o uwagę widzów w wyjątkowo ciasnym, letnim repertuarze kin.

Myślę, że Nicholas Galitzine będzie niesamowity jako He-Man. Wiecie, widzowie będą mile zaskoczeni i będą się świetnie bawić oglądając ten film. Tak, cieszę się, że będziecie mogli go zobaczyć. – powiedziała aktorka

Szczególną uwagę przyciąga jednak Jared Leto, który w zwiastunie wyraźnie zaznacza swoją obecność jako Szkieletor. Aktor, znany z zamiłowania do skrajnych i kontrowersyjnych ról, prezentuje mroczną, niemal demoniczną interpretację kultowego antagonisty. To tym ciekawsze, że Leto jest świeżo „upieczonym” kandydatem do Złotej Maliny za występ w Tronie: Ares.

Źródło:https://movieweb.com/masters-of-the-universe-trailer-first-look-at-jared-leto-skeletor/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
Piwon
Gramowicz
Autor
Dzisiaj 17:29
wolff01 napisał:

Nie wygląda to dobrze.

A dodatkowo Leto zbyt dobrym talizmanem dla filmów nie jest :P

Wyjątkowego pecha ma ten facet. Tym bardziej, że talentu mu nie brakuje. Ewidentnie powinien zmienić agenta.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:53

Nie wygląda to dobrze.

A dodatkowo Leto zbyt dobrym talizmanem dla filmów nie jest :P




