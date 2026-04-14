Legendarny film science fiction otrzyma nową wersję. Po 45 latach kultowa produkcja doczekała się zapowiedzi następnego rebootu

Może tym razem uda się projekt doprowadzić do końca.

Kultowy film science fiction z lat osiemdziesiątych doczeka się nowej wersji. Podczas tegorocznego CinemaCon przedstawiciele StudioCanal oficjalnie potwierdzili, że trwają prace nad nowym podejściem do historii znanej z Ucieczki z Nowego Jorku. Projekt powstaje we współpracy z The Picture Company. Ucieczka z Nowego Jorku – powstaje kolejny reboot kultowego filmu science fiction Oryginalny film z 1981 roku, wyreżyserowany przez Johna Carpentera i współtworzony z Nick’iem Castle’em, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w dorobku gatunku. W głównej roli wystąpił Kurt Russell jako Bob “Snake” Plissken, były żołnierz sił specjalnych, który trafia do dystopijnego Nowego Jorku zamienionego w ogromne więzienie o zaostrzonym rygorze. Bohater otrzymuje zadanie uratowania prezydenta Stanów Zjednoczonych w ciągu 24 godzin w zamian za ułaskawienie.

Produkcja okazała się sukcesem finansowym, zarabiając ponad 25 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 6 milionów. Popularność filmu doprowadziła do powstania kontynuacji, Ucieczki z Los Angeles, która zadebiutowała w 1996 roku, ponownie z Carpenterem i Russellem na pokładzie. Nowa wersja nie jest pierwszą próbą powrotu do tego uniwersum. W ostatnich latach pojawiały się informacje o różnych projektach rozwijających markę, w tym o planowanej kontynuacji przygotowywanej przez duet Radio Silence, znany z pracy nad nowymi serią Krzyk i Zabawa w pochowanego. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy tamte plany są nadal aktualne.

Franczyza doczekała się także licznych adaptacji komiksowych oraz innych prób rozwinięcia świata przedstawionego, jednak nowy projekt StudioCanal może być pierwszą kinową produkcją z tego uniwersum od blisko trzech dekad. Nie ujawniono, kto stanie za kamerą ani kto napisze scenariusz. Nie podano również obsady ani przybliżonej daty premiery, choć zapowiedzi ogłaszane podczas CinemaCon często dotyczą projektów planowanych na najbliższe lata. Przy okazji prezentacji StudioCanal zdradziło także inne projekty znajdujące się w przygotowaniu. Wśród nich znalazły się między innymi Paddington 4, nowa wersja horroru The Howling, thriller The Mannequin w reżyserii Seana Byrne’a oraz ekranizacja powieści The Midnight Library autorstwa Matta Haiga.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.