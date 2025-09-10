Zaloguj się lub Zarejestruj

Metroid Prime 4: Beyond otrzymuje nowy rating. Nintendo poda datę premiery na Direct?

Patrycja Pietrowska
2025/09/10 19:00
0
0

Nowa klasyfikacja wiekowa Metroid Prime 4: Beyond i nadchodzący Nintendo Direct.

Pojawiły się nowe wieści związane z Metroid Prime 4: Beyond. Najnowsza klasyfikacja wiekowa przyznana w Brazylii w połączeniu z potwierdzeniem zbliżającego się Nintendo Direct, rozpaliła nadzieje fanów na ogłoszenie konkretnej daty premiery tego tytułu.

Metroid Prime
Metroid Prime

Nintendo Direct może ujawnić datę premiery Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond zostało już wcześniej oceniona przez ESRB, lecz to nie doprowadziło do żadnych konkretnych ogłoszeń. Teraz, jak zauważył serwis VGC, gra otrzymała ocenę również w Brazylii.

Klasyfikacja wiekowa oraz nadchodzące Nintendo Direct podsycają nadzieje fanów na poznanie daty premiery Metroid Prime 4: Beyond. Nintendo oficjalnie potwierdziło, że tegoroczny jesienny Nintendo Direct odbędzie się w ten piątek. Pokaz, poza informacjami o omawianej grze, może też przynieść wieści związane z Pokémon Legends: Z-A, którego premiera zaplanowana jest na 16 października.

GramTV przedstawia:

Metroid Prime 4: Beyond został pierwotnie zaprezentowany w 2017 roku, czyli w roku premiery pierwszej konsoli Switch. Obecnie jest to projekt międzygeneracyjny, a niektórzy przypuszczali, że może to być tytuł startowy dla konsoli Switch 2. Co więcej, gra była już dostępna do wypróbowania na wydarzeniach związanych ze Switch 2 przez cały rok, co dodatkowo podgrzewa atmosferę oczekiwania. Mimo to wciąż brakuje jakichkolwiek oficjalnych informacji o dacie premiery.

Nie pozostaje zatem nic innego jak oczekiwać na piątkowy pokaz. Nintendo Direct wystartuje o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/metroid-prime-4-rated-again-as-nintendo-direct-news-expected/

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Switch
Nintendo Direct
Metroid Prime 4
rating
klasyfikacja
Nintendo Switch 2
Metroid Prime 4: Beyond
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

