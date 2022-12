Metro Exodus za darmo w Epic Games Store?

Festiwal darmówek od Epic Games trwa w najlepsze. Codziennie w sklepie możecie znaleźć jeden tytuł, który udostępniany jest graczom za darmo. Warto zaznaczyć, że są to naprawdę dobre gry. W ostatnich dniach swoją cyfrową bibliotekę mogliście wzbogacić o takie produkcje jak: Wolfenstein: The New Order, Sable, LEGO Builder's Journey, Fallout 1, Fallout 2 czy Fallout Tactics. Przypomnijmy, że gry ujawniane są codziennie o godzinie 17:00, ale twórcy zawsze dają nam drobną wskazówkę na temat prezentu. Dzisiaj podpowiedź wygląda na bardzo jednoznaczną.

Za darmo to i ocet słodki!

Podpowiedzi zawsze ukryte są na „opakowaniu prezentu” czyli grafice. Jeśli spojrzycie na obrazek, to dostrzeżecie tam literę M i symbol metra. W tym wypadku musi chodzić o grę z serii Metro. Przypomnijmy, że Epic Games Store w przeszłości chętnie rozdawał starsze odsłony marki. Jest więc szansa na to, że tym razem dostaniemy za darmo wydane w 2019 roku Metro Exodus. To byłby naprawdę syty prezent.



Pamiętajcie, by nie przegapić żadnej okazji! Każdą z darmowych gier możecie przygarnąć wyłącznie w przeciągu 24 godzin. Dodaliście już do swojej biblioteki wczorajszy prezent?