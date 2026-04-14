Metro 2039 ma potężny wyciek tuż przed prezentacją. Ujawniono zarys fabuły

Opis fabuły Metro 2039, który wyciekł, brzmi następująco:

METRO 2039 to kolejny kamień milowy w gatunku FPS od uznanych mistrzów opowieści ze studia 4A Games. Udaj się w podróż do mrocznego serca postapokaliptycznej Moskwy wstrząsanej przerażającym konfliktem o samą duszę Metra.

Jest rok 2039. Od ćwierć wieku ostatni ocalali z wojny nuklearnej są uwięzieni w zaciekłym konflikcie głęboko w tunelach metra pod skażonymi ruinami Moskwy. Teraz, w końcu, zostali zjednoczeni przez jednego lidera – fanatycznego Spartanina znanego jako Hunter.

Nie jest to jednak pokój: reżim „Nowej Rzeszy” Huntera rządzi poprzez propagandę i strach, podbijając ludność w imię nowej wojny o powierzchnię przeciwko mrocznemu i przerażającemu wrogowi.

Na pustkowiach poza miastem żyjący w odosobnieniu Nieznajomy jest nawiedzany przez brutalne koszmary na jawie. Gdy duchy przeszłości zmuszają go do przerwania wygnania, musi podjąć wstrząsającą podróż w głąb zrujnowanej Moskwy, do jedynego miejsca, do którego przysiągł nigdy nie wracać. Do Metra.

Przeżyj najbardziej szokującą przygodę w świecie METRO w potężnej historii dla jednego gracza, która splata eksplorację, przetrwanie, walkę i skradanie się w nawiedzająco pięknym, ale zabójczym świecie o niespotykanej immersji.

Gra zainspirowana światowym bestsellerem – książkową trylogią METRO autorstwa Dmitrija Głuchowskiego.