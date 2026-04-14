Metro 2039 ma potężny wyciek tuż przed prezentacją. Ujawniono zarys fabuły

Wczoraj oficjalnie potwierdzono, że nowe Metro nadchodzi. Niemniej konkretniejsza prezentacja dopiero za kilka dni.
Niewykluczone jednak, że szczegóły poznaliśmy już teraz. Wszystko przez przeciek, który ujawnił fabułę czwartej odsłony postapokaliptycznego cyklu.
Fabuła Metro 2039 wycieka
Wcześniej plotkowano, że nowa gra od 4A Games może podążyć fabularnym śladem Metro 2034 – książki Dmitrija Głuchowskiego z 2009 roku. Według przecieków zaś akcja Metro 2039 dziać będzie się ćwierć wieku po wojnie nuklearnej, w następstwie której ludzkość zeszła do podziemia, by ukryć się przed niebezpieczeństwami zniszczonego świata w tunelach metra. Wydaje się, że w społeczność zapanował pokój, gdyż udało się ją zjednoczyć pod przywództwem doskonale znanego fanom książek i gier Huntera. I faktycznie – tylko tak się wydaje. Gdzieś obok tego wszystkiego funkcjonuje też Nieznajomy, który będzie musiał wrócić do zniszczonej Moskwy.
Opis fabuły Metro 2039, który wyciekł, brzmi następująco:
METRO 2039 to kolejny kamień milowy w gatunku FPS od uznanych mistrzów opowieści ze studia 4A Games. Udaj się w podróż do mrocznego serca postapokaliptycznej Moskwy wstrząsanej przerażającym konfliktem o samą duszę Metra.
Jest rok 2039. Od ćwierć wieku ostatni ocalali z wojny nuklearnej są uwięzieni w zaciekłym konflikcie głęboko w tunelach metra pod skażonymi ruinami Moskwy. Teraz, w końcu, zostali zjednoczeni przez jednego lidera – fanatycznego Spartanina znanego jako Hunter.
Nie jest to jednak pokój: reżim „Nowej Rzeszy” Huntera rządzi poprzez propagandę i strach, podbijając ludność w imię nowej wojny o powierzchnię przeciwko mrocznemu i przerażającemu wrogowi.
Na pustkowiach poza miastem żyjący w odosobnieniu Nieznajomy jest nawiedzany przez brutalne koszmary na jawie. Gdy duchy przeszłości zmuszają go do przerwania wygnania, musi podjąć wstrząsającą podróż w głąb zrujnowanej Moskwy, do jedynego miejsca, do którego przysiągł nigdy nie wracać. Do Metra.
Przeżyj najbardziej szokującą przygodę w świecie METRO w potężnej historii dla jednego gracza, która splata eksplorację, przetrwanie, walkę i skradanie się w nawiedzająco pięknym, ale zabójczym świecie o niespotykanej immersji.
Gra zainspirowana światowym bestsellerem – książkową trylogią METRO autorstwa Dmitrija Głuchowskiego.
GramTV przedstawia:
Czy tak faktycznie będzie? Prezentacja Metro 2039 już 16 kwietnia, prawdopodobnie podczas Xbox Games Showcase. Co ważne, jest to pierwsza pełnoprawna część growej serii od czasu wydanego jeszcze w 2019 roku Metro Exodus. Co prawda pod koniec 2024 roku ukazało się też Metro Awakening, aczkolwiek był to tytuł stworzony z myślą o urządzeniach wirtualnej rzeczywistości, za który nie odpowiadali twórcy oryginału z 4A Games.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!