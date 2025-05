Metallica ma powody do świętowania. "Black Album" przekroczył próg 20 milionów sprzedanych egzemplarzy w USA

W całej historii nagranej muzyki tylko 14 albumów zdołało przekroczyć magiczną barierę 20 milionów sprzedanych kopii na rynku amerykańskim. Metallica dołącza tym samym do tak prestiżowego grona jak Michael Jackson, Eagles, AC/DC czy The Beatles. Ostatnia certyfikacja przez RIAA (Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Nagraniowego) miała miejsce w grudniu 2012 roku, kiedy „Black Album” osiągnął poziom 16 milionów sprzedanych egzemplarzy. Premiera płyty odbyła się 11 sierpnia 1991 roku, a już do końca października tego samego roku album zdobył potrójną platynę.

To właśnie te kompozycje zdefiniowały nowoczesne brzmienie metalu i uczyniły Metallicę jednym z największych zespołów w historii. Na tym jednak nie koniec dobrych wieści. RIAA potwierdziło także, że inny kultowy album Metalliki – „Master of Puppets” (1986) – przekroczył właśnie 8-krotną platynę, co zbliża go do statusu diamentowej płyty. „Master of Puppets” zawiera m.in. utwory „Battery”, „Orion” i oczywiście tytułowy „Master of Puppets”. To także najcięższy album w historii, jaki kiedykolwiek trafił do Narodowego Rejestru Nagrań Biblioteki Kongresu USA jako dzieło o znaczeniu kulturowym, historycznym lub artystycznym.

Oto niektóre z albumów, które osiągnęły równie spektakularny wynik 20 milionów sprzedanych egzemplarzy:

Eagles – Their Greatest Hits 1971–1975: 38 milionów (rekord wszech czasów)

Michael Jackson – Thriller: 34 miliony

AC/DC – Back in Black: 27 milionów

Eagles – Hotel California: 26 milionów

Led Zeppelin IV i The Beatles (White Album): 24 miliony

Pink Floyd – The Wall: 23 miliony

Fleetwood Mac – Rumours: 21 milionów

Green Day – Dookie oraz Shania Twain – Come On Over: 20 milionów

Zespół nie zwalnia tempa i w 2025 roku kontynuuje trasę koncertową, promując album „72 Seasons”. Metallica przyjęła w ostatnich latach wyjątkową formę koncertów, czyli dwudniowe występy w miastach z całkowicie różnymi setlistami każdego wieczoru.