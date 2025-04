Metal powinien brać przykład z hip-hopu? Tak twierdzi Jeremy McKinnon z A Day to Remember

W niedawnym podcaście Tuna On Toast with Stryker, McKinnon podzielił się swoją pasją do wspólnego tworzenia muzyki z artystami spoza własnego zespołu. Muzyk podkreślił radość płynącą z takich działań:

Jeremy McKinnon, frontman A Day to Remember, uważa, że metalowa i punkowa scena muzyczna mogłyby wiele zyskać, gdyby bardziej otworzyły się na współpracę, tak jak robi to środowisko hip-hopowe. Coraz więcej zespołów nawiązuje różne współprace, ale może to jednak za mało?

Czasem to wygląda tak: “nie możemy tego zrobić, bo to inny zespół” albo “nie możemy tak brzmieć, bo gramy tylko w jednym stylu”. A przecież... czemu nie?

Zespół A Day to Remember niedawno wydał album Big Ole Album Vol. 1, na którym gościnnie pojawiają się między innymi Oli Sykes z Bring Me the Horizon oraz Will Putney z Fit for an Autopsy. McKinnon podkreśla, że kolaboracje towarzyszą zespołowi od dawna, nawet jeśli fani nie zawsze zdawali sobie z tego sprawę:

A Day to Remember zawsze było projektem opartym na współpracy. Niektórzy nie wiedzą, że nasze największe kawałki były efektem wspólnych pomysłów. Czasem ta końcowa iskra pochodziła z zewnątrz.

Jako przykład podał singiel z 2010 roku "Have Faith in Me", który powstał na bazie nieudanego dema innego artysty:

Przerobiliśmy je po swojemu, i nikt nawet się nie domyśla. Ale dla nas to nigdy nie było coś, co trzeba ukrywać. Zawsze chodziło o to, jak sprawić, żeby ludzie chcieli słuchać od początku do końca.

Na koniec muzyk podkreślił: