Messi i Ronaldo razem. LEGO łączy największe gwiazdy futbolu

W tym roku fanów piłki nożnej czeka wielkie piłkarskie święto – mistrzostw świata. Pod hype wokół tak ważnej imprezy podpina się również marka LEGO.

Gdy tylko materiał zadebiutował w sieci, społeczność szybko zaczęła zastanawiać się, ile poszło na niego pieniędzy. I trudno się dziwić, bo LEGO zebrało w jednym miejscu m.in. wielokrotnych zdobywców Złotych Piłek, czyli Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, mistrza świata z 2018 roku, czyli Kyliana Mbappe, a także Viniciusa Juniora, dwukrotnego zwycięzcę Ligi Mistrzów . Cała czwórka w ramach reklamy buduje wielki Puchar Świata FIFA, złożony oczywiście z klocków. To jeden ze wspomnianych zestawów, o którym zresztą wiemy już od pewnego czasu. Niemniej obecność wspomnianej wyżej czwórki nie jest tutaj przypadkowa.

Każdy ze wspomnianych zawodników w ramach LEGO Editions otrzymał swój własny set, a w nim swoją własną minifigurkę. Ba, w przypadku Ronaldo możemy nawet mówić o dwóch dedykowanych zestawach, podczas gdy Messi dostał takich zestawów aż trzy. Wszystkie je nabyć można w ramach przedsprzedaży, podczas gdy premiera większości odbędzie się już 1 maja. Wyjątkiem jest tutaj złożona z ponad 1,4 elementów cieszynka Leo Messiego, która do sprzedaży trafi dopiero 1 czerwca. Ponadto piłkarscy fani mogą też kupić złożone z klocków piłkę, logo Mistrzostw Świata 2026 czy też koszulkę piłkarskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Nie każdego dnia można zostać zmienionym w zestaw LEGO! Jestem niesamowicie zaszczycony, będąc częścią nowej linii LEGO Editions wraz z trzema innymi niesamowitymi zawodnikami. Nie mogę się doczekać, aż fani z całego świata odkryją moją historię i sportowe dziedzictwo, budując ten zestaw, który łączy futbol z kreatywnością – stwierdził Ronaldo.

Piłka nożna nauczyła mnie marzenia o wielkich rzeczach i ciągłego przesuwania własnych granic. Ten zestaw LEGO opowiada część mojej historii, ale przede wszystkim oddaje energię i kreatywność, które czynią ten sport tak wyjątkowym. To zabawny sposób na podzielenie się moją drogą i pasją. Jeśli zainspiruje to młodych ludzi do wiary w swoje ambicje, budowania własnej ścieżki i czerpania radości z tworzenia po drodze, to będzie to prawdziwe zwycięstwo – dodał Mbappe.

Podobnie jak w piłce nożnej, w zabawie klockami LEGO chodzi o budowanie i przebudowywanie, próbowanie nowych rzeczy, uczenie się na błędach i świętowanie sukcesów. Uwielbiam to, jak te zestawy LEGO ożywiają moje boiskowe momenty w zabawny i pełen wyobraźni sposób. Jestem zachwycony, że fani będą mogli odkrywać magię futbolu poprzez te zestawy i wspólnie celebrować sport, który wszyscy kochamy – zapewnił Messi.