Football is Life. Gwiazda Teda Lasso naprawdę została piłkarzem

Jednego dnia grasz w serialu o piłce nożnej. A drugiego… sam podpisujesz kontrakt na grę w klubie piłkarskim.
Taką właśnie drogę obrał Dani Rojas. To znaczy Cristo Fernandez.
Serialowy Dani Rojas z profesjonalnym kontraktem w prawdziwym życiu
35-letni Cristo Fernandez w młodości trenował już w klubie Tecos FC z miasta Guadalajara, ale z powodu kontuzji kolana musiał zakończyć karierę. Zamiast tego postanowił oddać się aktorstwu i przenieść się do Londynu. Prawdziwym przełomem była rola w serialu Apple pod tytułem Ted Lasso. Meksykanin wcielił się tam w meksykańskiego piłkarza znanego jako Dani Rojas, którego mottem było Football is Life, czyli Futbol to życie. Fernandez wystąpił we wszystkich trzech dotychczasowych sezonach produkcji, nie wiadomo jednak, czy wróci również w nadchodzącym sezonie 4, który skupiony będzie wokół kobiecej drużyny A.F.C. Richmond.
Nie wiadomo tym bardziej, że, jak się okazuje, Fernandez będzie mógł teraz odegrać swoją serialową rolę w prawdziwym życiu. Niespodziewanie w wieku 35 lat wznowił on bowiem karierę piłkarską. Najpierw przez pewien czas trenował z rezerwami Chicago Fire, a następnie po 2-miesięczny testach podpisał profesjonalny kontrakt z El Paso Locomotive FC. Mowa tutaj o klubie z El Paso w stanie Teksas, który na co dzień rywalizuje w USL Championship, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym w Stanach Zjednoczonych. Meksykanin, podobne jak Rojas, grać będzie na pozycji napastnika.
Futbol zawsze był ogromną częścią mojego życia i tożsamości. Niezależnie od tego, dokąd zaprowadziło mnie życie, marzenie o profesjonalnej rywalizacji nigdy tak naprawdę nie opuściło mojego serca. Jestem niesamowicie wdzięczny El Paso Locomotive FC – klubowi, trenerom, sztabowi, a zwłaszcza moim kolegom z drużyny – za otwarcie drzwi i danie mi szansy na rywalizację od pierwszego dnia – nie krył radości Fernandez.
GramTV przedstawia:
W trwającym sezonie 2026 nowa drużyna Rojasa Fernandeza rozegrała 9 spotkań, z czego 4 wygrała, 3 zremisowała i 2 przegrała. To daje jej 4. miejsce w zachodniej konferencji, podczas gdy awans do play-offów wywalczy sobie najlepsza ósemka.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!