Football is Life. Gwiazda Teda Lasso naprawdę została piłkarzem

35-letni Cristo Fernandez w młodości trenował już w klubie Tecos FC z miasta Guadalajara, ale z powodu kontuzji kolana musiał zakończyć karierę. Zamiast tego postanowił oddać się aktorstwu i przenieść się do Londynu. Prawdziwym przełomem była rola w serialu Apple pod tytułem Ted Lasso . Meksykanin wcielił się tam w meksykańskiego piłkarza znanego jako Dani Rojas, którego mottem było Football is Life, czyli Futbol to życie. Fernandez wystąpił we wszystkich trzech dotychczasowych sezonach produkcji, nie wiadomo jednak, czy wróci również w nadchodzącym sezonie 4, który skupiony będzie wokół kobiecej drużyny A.F.C. Richmond.

Nie wiadomo tym bardziej, że, jak się okazuje, Fernandez będzie mógł teraz odegrać swoją serialową rolę w prawdziwym życiu. Niespodziewanie w wieku 35 lat wznowił on bowiem karierę piłkarską. Najpierw przez pewien czas trenował z rezerwami Chicago Fire, a następnie po 2-miesięczny testach podpisał profesjonalny kontrakt z El Paso Locomotive FC. Mowa tutaj o klubie z El Paso w stanie Teksas, który na co dzień rywalizuje w USL Championship, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym w Stanach Zjednoczonych. Meksykanin, podobne jak Rojas, grać będzie na pozycji napastnika.