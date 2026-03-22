Merle Dandridge w obsadzie Intergalactic: The Heretic Prophet – Neil Druckmann przerywa milczenie

Naughty Dog po dłuższej ciszy przypomina o swoim nadchodzącym projekcie sci-fi, a Neil Druckmann w typowym dla siebie stylu podgrzewa atmosferę. Choć o samej rozgrywce wciąż wiemy niewiele, najnowsze wieści potwierdzają powrót twarzy doskonale znanej fanom przygód Joela i Ellie.

Intergalactic: The Heretic Prophet – nowe informacje o projekcie

Po ponad roku od oficjalnej zapowiedzi, twórcy Intergalactic: The Heretic Prophet potwierdzili udział Merle Dandridge w projekcie. Aktorka, znana z roli Marlene w serii The Last of Us, została uwieczniona na nowym zdjęciu z sesji motion capture, co sugeruje kluczową rolę w nowym uniwersum Naughty Dog.