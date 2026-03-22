Merle Dandridge w obsadzie Intergalactic: The Heretic Prophet – Neil Druckmann przerywa milczenie

Naughty Dog po dłuższej ciszy przypomina o swoim nadchodzącym projekcie sci-fi, a Neil Druckmann w typowym dla siebie stylu podgrzewa atmosferę. Choć o samej rozgrywce wciąż wiemy niewiele, najnowsze wieści potwierdzają powrót twarzy doskonale znanej fanom przygód Joela i Ellie.
Intergalactic: The Heretic Prophet – nowe informacje o projekcie
Po ponad roku od oficjalnej zapowiedzi, twórcy Intergalactic: The Heretic Prophet potwierdzili udział Merle Dandridge w projekcie. Aktorka, znana z roli Marlene w serii The Last of Us, została uwieczniona na nowym zdjęciu z sesji motion capture, co sugeruje kluczową rolę w nowym uniwersum Naughty Dog.
Neil Druckmann opublikował na swoim Instagramie zdjęcie aktorki w pełnym rynsztunku do przechwytywania ruchu, nazywając ją żartobliwie „intergalaktycznym skarbem”. Merle Dandridge to weteranka produkcji studia – oprócz roli przywódczyni Świetlików, którą zagrała zarówno w grach, jak i w serialu HBO, użyczyła również głosu w Uncharted 4: Kres Złodzieja. Fani science-fiction kojarzą ją także jako Alyx Vance z kultowej serii Half-Life. Choć jej konkretna rola w nowej grze pozostaje tajemnicą, jej obecność w studiu mocap świadczy o tym, że prace nad warstwą narracyjną idą pełną parą.
Akcja gry „Intergalactic: The Heretic Prophet” rozgrywa się tysiące lat w przyszłości i pozwala graczom wcielić się w postać Jordan A. Mun, niebezpiecznej łowczyni nagród, która utknęła na odległej planecie znanej jako Sempiria.
Jordan będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i spryt, jeśli chce stać się pierwszą osobą od ponad 600 lat, która opuści orbitę tej planety.
Warto przypomnieć, że Intergalactic: The Heretic Prophet to pierwsze zupełnie nowe IP od Naughty Dog od 2013 roku. Gra powstaje z myślą o konsoli PlayStation 5, a jej premiera wewnętrznie planowana jest na lato 2027 roku.
