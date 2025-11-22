30 lat temu ten film animowany zmienił kino na zawsze. A jego sequel już na horyzoncie

Ten film dał początek jednej z najważniejszych serii animowanych w historii.

Trzy dekady temu w kinach zadebiutował film, który na zawsze odmienił animację. 22 listopada 1995 roku Toy Story nie tylko wspiął się na szczyty box office’u, ale przede wszystkim zdefiniował zupełnie nową epokę w historii kina. Dziś, 30 lat później, Pixar wciąż pozostaje gigantem branży – a na horyzoncie jest już Toy Story 5. Jak Pixar zrewolucjonizował animację za sprawą Toy Story Historia Pixara zaczęła się skromnie: w 1979 roku jako Graphics Group w Lucasfilm studio zajmowało się technologiami graficznymi, a po usamodzielnieniu w 1986 roku – dzięki inwestycji Steve’a Jobsa – rozwijało się dzięki krótkometrażówkom takim jak nagrodzony Oscarem Tin Toy. Ten sukces otworzył drogę do przełomowej współpracy z Disneyem i produkcji pierwszego pełnometrażowego filmu w całości stworzonego komputerowo.

Efekt? Toy Story, które po premierze stało się fenomenem kulturowym. Film zarobił ponad 373 mln dolarów na świecie i był najbardziej dochodowym tytułem w USA w 1995 roku. Krytycy zachwycali się techniczną innowacyjnością, inteligentnym humorem i obsadą głosową – z Tomem Hanksem jako Chudym i Timem Allenem jako Buzzem Astralem. Produkcja zdobyła także 100% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i Oscara za szczególne osiągnięcia. Z czasem przerodziła się w ogromną markę, obejmującą sequele, spin-offy i seriale.

Debiut Pixara okazał się punktem zwrotnym. Do 1995 roku rynek animacji zdominowany był przez klasyczne 2D, jednak sukces Toy Story zapoczątkował lawinę zmian. Choć miano pierwszego pełnoprawnego filmu CGI bywa kwestionowane przez brazylijską Cassiopeię, to właśnie produkcja Pixara udowodniła, że animacja komputerowa może być zarówno dochodowa, jak i wartościowa artystycznie. Hollywood błyskawicznie zareagowało. Disney rozpoczął długotrwałą transformację stylistyczną, a na scenę wkroczyły nowe potęgi animacji – DreamWorks z Shrekiem czy Illumination, które dziś współtworzą globalny rynek CGI. Gdyby nie sukces Toy Story, prawdopodobnie nie powstałyby takie klasyki jak Gdzie jest Nemo, Iniemamocni czy Shrek. Jak już powszechnie wiadomo, Disney i Pixar szykują nam Toy Story 5. Film trafi do kin 19 czerwca 2026 roku. To oznacza, że seria, która zaczęła się od przełomowego eksperymentu technologicznego, będzie towarzyszyć widzom już ponad trzy dekady.

