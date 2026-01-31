Pierwsze spojrzenie na filmowych Beatlesów. Aktorzy łudząco przypominają muzyków

To wielkie filmowe wydarzenie, na które składają się cztery pełnometrażowe filmy.
Doczekaliśmy się ujawnienia rąbka tajemnicy tego gigantycznego projektu. Variety udostępniło pierwsze oficjalne zdjęcia z jednego z najbardziej ambitnych projektów filmowych ostatnich lat. The Beatles — A Four Film Cinematic Event to zaplanowane na 2028 rok widowisko składające się z czterech pełnometrażowych filmów, z których każdy opowie historię zespołu z perspektywy innego członka legendarnej czwórki z Liverpoolu.
Filmy o The Beatles – są już pierwsze zdjęcia
Na opublikowanych materiałach Paul Mescal wciela się w Paula McCartneya, Harris Dickinson w Johna Lennona, Joseph Quinn w George’a Harrisona, a Barry Keoghan w Ringo Starra. Projekt od początku zapowiadany jest jako bezprecedensowy — każda z kluczowych postaci zespołu otrzyma własny, autonomiczny film, tworzący razem spójną całość.
Za koordynację całego przedsięwzięcia odpowiada Sam Mendes, który wyreżyseruje wszystkie cztery produkcje. Reżyser zapowiada, że celem jest nie tylko opowiedzenie historii najsłynniejszego zespołu rockowego świata, ale też redefinicja samego doświadczenia kinowego.
W obsadzie znalazły się również wielkie gwiazdy: Saoirse Ronan jako Linda McCartney, Anna Sawai jako Yoko Ono, James Norton jako Brian Epstein czy Aimee Lou Wood w roli Pattie Boyd. To pierwszy raz, gdy Beatlesi oraz ich spadkobiercy zgodzili się na przekazanie praw do muzyki i historii życia zespołu na potrzeby kinowej fabuły.
Filmy trafią do kin w kwietniu 2028 roku, a za dystrybucję odpowiada Sony Pictures. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedno z największych wydarzeń filmowych dekady.
