Pierwsze spojrzenie na filmowych Beatlesów. Aktorzy łudząco przypominają muzyków

To wielkie filmowe wydarzenie, na które składają się cztery pełnometrażowe filmy.

Doczekaliśmy się ujawnienia rąbka tajemnicy tego gigantycznego projektu. Variety udostępniło pierwsze oficjalne zdjęcia z jednego z najbardziej ambitnych projektów filmowych ostatnich lat. The Beatles — A Four Film Cinematic Event to zaplanowane na 2028 rok widowisko składające się z czterech pełnometrażowych filmów, z których każdy opowie historię zespołu z perspektywy innego członka legendarnej czwórki z Liverpoolu.

Filmy o The Beatles – są już pierwsze zdjęcia

Na opublikowanych materiałach Paul Mescal wciela się w Paula McCartneya, Harris Dickinson w Johna Lennona, Joseph Quinn w George’a Harrisona, a Barry Keoghan w Ringo Starra. Projekt od początku zapowiadany jest jako bezprecedensowy — każda z kluczowych postaci zespołu otrzyma własny, autonomiczny film, tworzący razem spójną całość.