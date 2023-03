Medieval Dynasty zmierza na PS4 i Xbox One. Twórcy pracują nad nowymi wersjami

W październiku ubiegłego roku Medieval Dynasty zadebiutowało na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Okazuje się jednak, że już niebawem produkcja studia Render Cube trafi do szerszego grona odbiorców. Deweloperzy postanowili bowiem przygotować również wersje na konsole ósmej generacji Sony i Microsoftu.

Medieval Dynasty zadebiutuje w tym roku na PlayStation 4 i Xbox One

W opublikowanym komunikacie poinformowano, że za Medieval Dynasty w wersji na PlayStation 4 i Xbox One odpowiedzialny jest wewnętrzny zespół Render Cube. Proces certyfikacji ma rozpocząć się na przełomie I i II kwartału bieżącego roku.



Jeśli wszystko pójdzie po myśli deweloperów, to premiery gry na konsolach ósmej generacji Sony i Microsoftu powinniśmy spodziewać się w II kwartale 2023 roku. Na dokładną datę premiery musimy jednak jeszcze nieco poczekać.



Na koniec przypomnijmy, że Medieval Dynasty dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto także pamiętać, że tytuł dostępny jest w również w usługach PC Game Pass i Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Render Cube, to zapraszamy Was do lektury: Medieval Dynasty - pierwsze wrażenia. Będzie kolejny hit z Polski?