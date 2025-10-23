Media o grach tracą ludzi. Ponad 1200 dziennikarzy odeszło z branży w ciągu ostatnich dwóch lat

Według danych dostarczonych przez Press Engine nastąpił zauważalny spadek liczby dziennikarzy zajmujących się grami wideo. Szacuje się, że w ciągu ostatnich dwudziestu czterech miesięcy z mediów odeszło na stałe ponad 1200 osób, które nie podjęły pracy w innych firmach medialnych. Analiza bazy danych Press Engine (via VGC), obejmującej największe i najbardziej wpływowe media, wykazała, że liczba profesjonalnych dziennikarzy skurczyła się o 25% w ciągu zaledwie dwóch lat.

Dziennikarstwo o grach w kryzysie. Ponad 4000 osób odeszło z mediów growych od 2023 roku

W ostatnim roku z bazy zniknęło ponad 600 regularnie piszących o grach dziennikarzy, a podobna liczba osób opuściła swoje stanowiska w poprzednich dwunastu miesiącach. Większość dotyczy wyspecjalizowanych serwisów poświęconych grom, takich jak Gamespot, Polygon czy IGN. Jeśli uwzględni się także autorów pracujących w niepełnym wymiarze godzin, freelancerów i amatorów, łączna liczba osób, które opuściły sektor mediów growych od października 2023 roku, przekracza 4000.

Ten znaczący ubytek kadry jest wynikiem zarówno decyzji o zmianie ścieżki zawodowej, jak i fali masowych redukcji etatów, która przetoczyła się przez sektor od czasu pandemii COVID-19. Gareth Williams, współzałożyciel Press Engine, wskazuje na kilka czynników, które przyczyniły się do utraty „najjaśniejszych talentów” w branży.

Splot wielu czynników sprawił, że dziennikarstwo growe straciło część swoich najjaśniejszych talentów. Wzrost zainteresowania w czasie pandemii COVID, a następnie brak dywersyfikacji treści, rozproszenie wydatków reklamowych, aktualizacja Google Helpful Content, streszczenia oraz rozwój AI – wszystko to doprowadziło nas do obecnej sytuacji. Media prowadzone przez fanów mogą być najprostszą drogą do konsolidacji przychodów wydawców i zabezpieczenia przyszłości pracowników, ale to dopiero początek. W świecie, w którym blokowanie reklam stało się standardem, a gry-usługi i media społecznościowe są narzędziami komunikacji, przez które dzieci i dorośli budują swoje relacje, media growe muszą ewoluować i wprowadzać innowacje. Wspierajcie swoje ulubione redakcje, zanim nie będzie już czego wspierać.

Alex Donaldson, doświadczony dziennikarz i właściciel RPG Site, potwierdza, że obecne trudności mediów growych wynikają głównie z modyfikacji mechanizmów wyszukiwania, w tym podsumowań generowanych przez AI w Google, jak również ze zmiany nawyków odbiorców, którzy często przenoszą swoje zapytania bezpośrednio do usług takich jak ChatGPT.