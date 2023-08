Marvel zapomniał o nowym Kapitanie Ameryce

Byłoby to dziwne, gdyby jakakolwiek wzmianka została uwzględniona w takich produkcjach, jak Thor: miłość i grom, I Am Groot, Wilkołak nocą, czy Strażnicy Galaktyki 3. Nic jednak nie stało na przeszkodzie, aby w pozostałych produkcjach, na czele z Hawkeye, Moon Knight, Doktorze Strange’u w multiwersum obłędu, Ant-Man i Osie: Kwantomanii, czy Tajnej Inwazji poruszono ten wątek.

To szalone, że było 18 projektów, odkąd ostatnio widzieliśmy lub słyszeliśmy o Kapitanie Ameryce Sama Wilsona. Będą to też 23 filmy i seriale do czasu premiery Kapitana Ameryki 4, jeśli nie jest on wspomniany w nadchodzących tytułach, przynajmniej zgodnie z obecnymi planowanymi datami premier.

Było wiele okazji, aby o nim wspomnieć (nawet jednozdaniowa kwestia) lub pokazać go w epizodycznej roli, ale nic nie dostaliśmy. Nie rozumiem tego, mogliby bardziej podbudować oczekiwania na jego film. Proste odniesienie w stylu She-Hulk (Wolverine) ujawniające, że tworzy nowy zespół lub coś innego by wystarczyło. Po prostu to postać, która zasługuje na coś lepszego – napisał widz na Reddicie.