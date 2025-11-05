Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel planuje debiut zapomnianego superbohatera. Tej postaci w MCU się nie spodziewaliśmy

Radosław Krajewski
2025/11/05 15:00
Studio sięga naprawdę głęboko do komiksów.

W uniwersum Marvela nie brakuje postaci z drugiego planu, które z czasem zyskały ogromną popularność. Według nowych doniesień studio planuje wprowadzić do swojego uniwersum kolejnego nietypowego bohatera, mutanta o pseudonimie Doorman, znanego głównie fanom komiksowej grupy Great Lakes Avengers.

Doorman
Doorman

Nietypowy superbohater Doorman wkrótce zadebiutuje w MCU?

Choć nie wiadomo jeszcze, w jakim projekcie Doorman zadebiutuje, wiarygodne źródła sugerują, że może to być serial Wonder Man, który już wcześniej zapowiadano jako produkcję o komediowym tonie.

W komiksach Doorman, czyli DeMarr Davis, był studentem, który odpowiedział na ogłoszenie ekscentrycznego bohatera Mr. Immortala, poszukującego „przebierańców chętnych do walki ze złem”. Tak narodziła się grupa Great Lakes Avengers, której Davis został jednym z założycieli.

GramTV przedstawia:

Najciekawsze w tej postaci są jednak jego moce. Doorman potrafi przemieniać swoje ciało w żywy portal, umożliwiający ludziom przechodzenie przez ściany i inne przeszkody. Jego zdolność łączy się z tajemniczym Darkforce Dimension, czyli wymiarem, z którego pochodzi energia wykorzystywana przez kilku innych mutantów w uniwersum Marvela.

Choć jego umiejętności często bywały obiektem żartów, Doorman wielokrotnie udowadniał, że potrafi być cennym członkiem drużyny. W komiksach nieraz zmagano się również z jego wątpliwościami i potrzebą udowodnienia swojej wartości, motywem, który mógłby dobrze sprawdzić się w bardziej satyrycznej lub introspektywnej odsłonie MCU.

Według znanego informatora MyTimeToShineHello, to właśnie Doorman ma wkrótce dołączyć do kinowego uniwersum. Możliwe, że stanie się to właśnie w Wonder Man, który w poprzednim miesiącu otrzymał oficjalny zwiastun.

Źródło:https://comicbookmovie.com/marvel-studios/rumor-marvel-studios-planning-to-introduce-this-obscure-mutant-hero-in-an-upcoming-project-a224656

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

