Max z ofertą na resztę maja. Najnowszy film science fiction już za chwilę do obejrzenia w domu

To nie jedyna niespodzianka prosto z kin, którą Max przygotowało dla swoich subskrybentów.

Już za chwilę pożegnamy platformę Max, która ponownie zmieni nazwę na HBO Max. Zanim to się stanie serwis zaproponuje swoim subskrybentom kilka mocnych premier, w tym tytuły prosto z kin. Od dzisiaj widzowie mogą oglądać Kravena Łowcę, czyli ostatni film z uniwersum Sony, który ostatecznie pogrążył tę serię, wbijając jej ostateczny gwóźdź do trumny. Nie zabraknie także innej wielkiej, tym razem tegorocznej porażki, czyli filmu science fiction Mickey 17, który w przyszłym tygodniu trafi do biblioteki Maxa. Ponadto użytkownicy mogą liczyć na takie premiery, jak Zabić wspomnienia, Akademia pana Kleksa, Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta, Przeznaczenie, Tomb Raider, Jojo Rabbit, czy Omen: Początek.