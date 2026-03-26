Max Verstappen wyrzucił dziennikarza z konferencji. Napięcie przed GP Japonii

Do nietypowej sytuacji doszło przed weekendem wyścigowym Grand Prix Japonii Formuły 1. Max Verstappen odmówił rozpoczęcia sesji medialnej, dopóki jeden z dziennikarzy nie opuścił pomieszczenia.
Max Verstappen wyrzucił dziennikarza z konferencji
Czterokrotny mistrz świata Formula 1 przerwał spotkanie już przy pierwszym pytaniu, mówiąc: “Sekundę – nie będę rozmawiał, dopóki on nie wyjdzie”. Chodziło o brytyjskiego dziennikarza Gilesa Richardsa z The Guardian. Między nim, a Verstappenem doszło do krótkiej, ale napiętej wymiany zdań. Na pytanie Richardsa, czy chodzi o sytuację z ubiegłego roku, kierowca odpowiedział twierdząco i wprost zażądał opuszczenia sali. Dziennikarz dopytywał, czy powodem była kwestia dotycząca Grand Prix Hiszpanii, jednak Verstappen pozostał nieugięty: “Tak. Wyjdź”.
- Richards: Serio?
- Verstappen: Tak.
- Richards: Przez to pytanie z zeszłego roku?
- Verstappen: Tak.
- Richards: Chcesz, żebym wyszedł?
- Verstappen: Tak.
- Richards: Przez pytanie, które zadałem ci w Abu Zabi o Hiszpanię?
- Verstappen: Tak. Wynoś się.
- Richards: Naprawdę jesteś o to aż tak wkurzony?
- Verstappen: Wynoś się… Teraz możemy zacząć.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!