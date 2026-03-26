Max Verstappen wyrzucił dziennikarza z konferencji. Napięcie przed GP Japonii

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/26 15:30
Atmosfera przed kolejnym Grand Prix F1 zrobiła się nieco gęsta. Max Verstappen wyprosił dziennikarza z konferencji.

Do nietypowej sytuacji doszło przed weekendem wyścigowym Grand Prix Japonii Formuły 1. Max Verstappen odmówił rozpoczęcia sesji medialnej, dopóki jeden z dziennikarzy nie opuścił pomieszczenia.

Czterokrotny mistrz świata Formula 1 przerwał spotkanie już przy pierwszym pytaniu, mówiąc: “Sekundę – nie będę rozmawiał, dopóki on nie wyjdzie”. Chodziło o brytyjskiego dziennikarza Gilesa Richardsa z The Guardian. Między nim, a Verstappenem doszło do krótkiej, ale napiętej wymiany zdań. Na pytanie Richardsa, czy chodzi o sytuację z ubiegłego roku, kierowca odpowiedział twierdząco i wprost zażądał opuszczenia sali. Dziennikarz dopytywał, czy powodem była kwestia dotycząca Grand Prix Hiszpanii, jednak Verstappen pozostał nieugięty: “Tak. Wyjdź”.

  • Richards: Serio?
  • Verstappen: Tak.
  • Richards: Przez to pytanie z zeszłego roku?
  • Verstappen: Tak.
  • Richards: Chcesz, żebym wyszedł?
  • Verstappen: Tak.
  • Richards: Przez pytanie, które zadałem ci w Abu Zabi o Hiszpanię?
  • Verstappen: Tak. Wynoś się.
  • Richards: Naprawdę jesteś o to aż tak wkurzony?
  • Verstappen: Wynoś się… Teraz możemy zacząć.

Dopiero po wyjściu reportera sesja mogła się rozpocząć.

Spór ma swoje korzenie w wydarzeniach z Grand Prix Abu Zabi 2025. Podczas konferencji prasowej po tamtym wyścigu Richards zapytał Verstappena, czy żałuje kolizji z George Russell podczas Grand Prix Hiszpanii 2025 i czy ten incydent kosztował go tytuł mistrzowski. Za to zdarzenie Verstappen otrzymał karę 10 sekund, co przełożyło się na spadek o pięć pozycji i stratę dziewięciu punktów. Ostatecznie Holender przegrał walkę o mistrzostwo z Lando Norrisem zaledwie o dwa punkty. Już wtedy kierowca wyrażał irytację pytaniami skupionymi wyłącznie na jednym incydencie, podkreślając, że sezon składa się z wielu wyścigów i różnych okoliczności.

To nie pierwszy konflikt Verstappena z mediami, szczególnie brytyjskimi. W 2022 roku kierowca bojkotował stację Sky Sports F1 po kontrowersyjnych komentarzach dotyczących finału sezonu 2021 i rywalizacji z Lewisem Hamiltonem. Na ten moment zespół Red Bull Racing nie odniósł się oficjalnie do całej sytuacji.

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

