Max Payne 3 daje przedsmak growego Johna Wicka. Modyfikacja szybko nabiera na popularności

Popularny mod do gry Max Payne 3 pokazuje, jak mógłby wyglądać, pełnoprawny John Wick w grach.

Jak się ostatnio dowiedzieliśmy, zapowiedziano pełnoprawną grę John Wick, która ma być z segmentu AAA. Tę informację zdradził prezes Lionsgate, Adam Fogelson, podczas niedawnej konferencji wynikowej spółki. To szczególnie ekscytująca wiadomość, zwłaszcza że mimo ogromnej popularności filmowej serii, doczekaliśmy się dotąd tylko jednej gry wideo o nazwie John Wick Hex, która została usunięta ze sprzedaży na początku 2025 roku. Zanim jednak Lionsgate pokaże światu nową produkcję, fani znaleźli coś, co obecnie stanowi najlepszy możliwy pokaz tego, jak mogłaby wyglądać gra z Johnem Wickiem. Mowa o modzie do gry Max Payne 3, który zastępuje głównego bohatera Johnem Wickiem. John Wick w świecie Maxa Payne’a 3 Gdy spojrzeć na sprawę bez sentymentów, Max Payne to w zasadzie pierwowzór Johna Wicka. Ciężka, brutalna strzelanina, nieustanna akcja i filmowa choreografia walki czynią z trzeciej części serii idealny szablon, na którym Lionsgate mogłoby zbudować pełnoprawną grę AAA. Mod, który od 2022 roku doczekał się licznych ulepszeń, początkowo wykorzystywał model Johnny’ego Silverhanda z Cyberpunka 2077. Z czasem twórcy stworzyli jednak zupełnie nowy, unikalny model Keanu Reevesa, znacznie wierniejszy filmowemu pierwowzorowi.

Ulepszenia objęły nawet scenki przerywnikowe, a sam projekt może pochwalić się już ponad 47 tysiącami pobrań, co jest imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę, że Max Payne 3 zadebiutował w 2012 roku. Gdy w mediach społecznościowych zaczęły krążyć informacje o nadchodzącej grze AAA, nagrania z moda szybko obiegły internet. Nie ma wątpliwości, że spora część pobrań pojawiła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Pozostaje mieć nadzieję, że oficjalna gra odda choć część tej energii, bowiem odzew w internecie jasno pokazuje, że gracze od lat domagają się pełnoprawnej gry z Johnem Wickiem.

Nieco ponad rok temu użytkownicy subredditów poświęconych Johnowi Wickowi próbowali wskazać gry najbardziej zbliżone klimatem do filmowej serii. Wśród najczęściej wymienianych tytułów znalazły się Max Payne 3, Sifu, trylogia Hitman, John Woo’s Stranglehold oraz Sleeping Dogs. Choć od lat mówiło się o grze AAA w uniwersum Johna Wicka, temat długo nie nabierał rozpędu. W 2022 roku CEO Lionsgate, Jon Feltheimer, wspominał jednak, że wewnątrz firmy panuje przekonanie, iż “John Wick to idealny materiał na dużą grę AAA”. W 2025 roku wygląda na to, że Lionsgate jest wreszcie gotowe podzielić się tą wizją ze światem. Trzymamy kciuki żebyśmy otrzymali godną adaptację. Zobaczcie jak wygląda modyfikacja w akcji, a jeśli was interesuje ta modyfikacja, to w opisie pod filmem dowiecie się co pobrać, aby uzyskać taki efekt: