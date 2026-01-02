Lionsgate wchodzi do świata gier AAA. Piła i John Wick zamienią się w wysokobudżetowe produkcje

Trudno powiedzieć, czy to wiadomość cenniejsza dla graczy, czy fanów tych konkretnych filmów.

Lionsgate oficjalnie potwierdziło, że dwie znane filmowe marki zostaną przeniesione do świata gier wideo – i to nie w formie niskobudżetowych eksperymentów, lecz pełnoprawnych produkcji AAA. Podczas konferencji dotyczącej wyników finansowych prezes studia Adam Fogelson ujawnił, że w fazie rozwoju znajduje się duża gra oparta na serii John Wick, a także nowy tytuł inspirowany horrorową marką Piła.

Piła i John Wick staną się grami AAA

W przypadku Johna Wicka mowa o pierwszej tak ambitnej adaptacji growej tego uniwersum. Choć wcześniej pojawiały się mniejsze projekty, teraz Lionsgate celuje w wysokobudżetową produkcję, która ma oddać dynamikę „gun-fu” znaną z filmów z Keanu Reevesem. Oficjalna zapowiedź gry ma nastąpić w najbliższym czasie.