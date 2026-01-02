Zaloguj się lub Zarejestruj

Lionsgate wchodzi do świata gier AAA. Piła i John Wick zamienią się w wysokobudżetowe produkcje

Jakub Piwoński
2026/01/02 18:30
Trudno powiedzieć, czy to wiadomość cenniejsza dla graczy, czy fanów tych konkretnych filmów.

Lionsgate oficjalnie potwierdziło, że dwie znane filmowe marki zostaną przeniesione do świata gier wideo – i to nie w formie niskobudżetowych eksperymentów, lecz pełnoprawnych produkcji AAA. Podczas konferencji dotyczącej wyników finansowych prezes studia Adam Fogelson ujawnił, że w fazie rozwoju znajduje się duża gra oparta na serii John Wick, a także nowy tytuł inspirowany horrorową marką Piła.

John Wick
John Wick

Piła i John Wick staną się grami AAA

W przypadku Johna Wicka mowa o pierwszej tak ambitnej adaptacji growej tego uniwersum. Choć wcześniej pojawiały się mniejsze projekty, teraz Lionsgate celuje w wysokobudżetową produkcję, która ma oddać dynamikę „gun-fu” znaną z filmów z Keanu Reevesem. Oficjalna zapowiedź gry ma nastąpić w najbliższym czasie.

Równolegle powstaje nowa gra z serii Piła – będzie to pierwsza odsłona od 2010 roku, kiedy zadebiutowało SAW II: Flesh & Blood. Fogelson podkreślił, że zainteresowanie adaptacjami growymi znanych IP wyraźnie rośnie, a Lionsgate zamierza ten trend wykorzystać.

Co istotne, John Wick i Piła to nie jedyne marki brane pod uwagę. Studio zapowiada kolejne ogłoszenia, jasno sygnalizując, że gry AAA staną się ważnym elementem jego strategii rozwoju.

Źródło:https://insider-gaming.com/lionsgate-confirms-john-wick-and-saw-games-development/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




