Max bez tajemnic. Znamy ceny subskrypcji w Polsce

Pakiet dodatkowy “Kanały TV i Sport” – 20 zł miesięcznie:

Dostęp do dodatkowej biblioteki 25 kanałów na żywo: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.

Dostępny jako dodatek do każdego bazowego pakietu.

Dobrą informacją dla obecnych klientów HBO Max jest zachowanie wykupionego wcześniej planu subskrypcji, ceny usługi, a także swojego profilu.

Aktualni użytkownicy HBO Max zachowają swój wcześniejszy plan subskrypcji, cenę usługi, cechy i funkcjonalności platformy, w tym profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach "kontynuuj oglądanie" i "moja lista" – wszystko to będzie na nich czekać na platformie Max. W dniu uruchomienia serwisu Max subskrybenci HBO Max będą musieli pobrać nową aplikację oraz zalogować się na swoje konto, aby uzyskać dostęp do ponad dwukrotnie większego katalogu seriali, filmów i programów. Użytkownicy, którzy korzystają z usługi za pomocą przeglądarki internetowej zostaną automatycznie przekierowani do Max.