Max startuje już za miesiąc. Znamy dokładną datę premiery i ofertę nowej platformy

To już oficjalne – rozpoczynamy wspólne odliczanie do startu Maxa, który zadebiutuje na polskim rynku już 11 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. Z każdą chwilą jesteśmy coraz bliżej wielkiej premiery. Każdy element platformy, od bogatej oferty treści po innowacyjny design strony i unikalne systemy rekomendacji, został starannie dopracowany, z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Nie możemy się doczekać chwili, gdy zobaczą i doświadczą tego, co dla nich przygotowaliśmy – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Na platformie Max znajdziemy nowe produkcje Max Original, kultowe seriale od HBO, obszerną bibliotekę produkcji TVN, a także filmy dostępne krótko po premierach kinowych, seriale, produkcje dokumentalne, oraz kultowe programy rozrywkowe, międzynarodowe wydarzenia sportowe oraz newsy i kanały na żywo. Jednymi z pierwszych oryginalnych produkcji Maxa będzie drugi sezon Odwilży, a także dokumenty Król Zanzibaru, Łowcy skór i Hope Martyny Wojciechowskiej.

Max zaoferuje użytkownikom w Polsce trzy różne pakiety: Podstawowy, Standardowy i Premium. W najtańszym z nich produkcje będą przerywane reklamami. Będzie możliwość wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej. W każdym pakiecie dostępny będzie również kanał TVN. Z kolei HBO, HBO 2 i HBO 3 będą częścią pakietów Standard i Premium.

Ponadto będzie możliwość wykupienia dodatkowego pakietu „Kanały TV i Sport”. W pakiecie znajdzie się 25 kanałów, takich jak: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.

Potwierdzono także, że Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 obejrzymy wyłącznie na platformie Max:

Max będzie jedynym miejscem, gdzie będzie można obejrzeć każdy moment Igrzysk Olimpijskich Paris 2024. Dostęp do transmisji z igrzysk olimpijskich będzie obejmował wszystkie pakiety, co oznacza, że każdy użytkownik platformy uzyska pełny dostęp do najlepszych relacji z tego wielkiego święta sportu. Dzięki nowym funkcjonalnościom dostępnym w serwisie Max, doświadczenie użytkowników wkroczy na niespotykany do tej pory poziom.