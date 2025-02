Matthew McConaughey i Woody Harrelson wrócili do ról z Detektywa. Jest tylko jeden haczyk

To reklama. Wystąpiły w niej także inne gwiazdy, takie jak Renée Zellweger, Dennis Quaid i Billy Bob Thornton. Produktem jaki reklamują jest… Teksas.

Fani serialu Detektyw mają powody do ekscytacji – Matthew McConaughey i Woody Harrelson ponownie wcielili się w swoje kultowe role Rusta Cohle’a i Marty’ego Harta. Nie chodzi jednak o nowy sezon serialu, lecz o reklamę wspierającą rozwój przemysłu filmowego w Teksasie. Zaskoczeni?

Hollywood to płaskie koło, Wood. Ta branża przypomina czyjeś wspomnienie branży, a nawet ono już gaśnie. Mówię o nowym ośrodku dla filmów i telewizji. Renesansie. Odrodzeniu.

Do kampanii True To Texas (gra słów związana z oryginalnym tytułem serialu – True Detective) dołączyły również inne gwiazdy kina, w tym Renée Zellweger, Dennis Quaid i Billy Bob Thornton. Ten ostatni wystąpił ostatnio w serialu osadzonym w Teksasie – Landman. Jego twórca, Taylor Sheridan, jest również wielkim promotorem Teksasu. Reklama ma miejsce w momencie, gdy teksańskie władze rozważają przeznaczenie niemal 500 milionów dolarów na wsparcie lokalnej branży filmowej i serialowej, co ma uczynić stan jedną z kluczowych lokalizacji dla światowej kinematografii. Czy podoba wam się ten sposób promocji Teksasu? Dajcie znać w komentarzach.