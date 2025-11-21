Landman bije rekordy oglądalności na Paramount+. Premiera w Polsce już dziś na SkyShowtime

Drugi sezon teksańskiego dramatu Landman autorstwa Taylora Sheridana otworzył się z największą premierą sezonu lub serialu w historii Paramount+. Platforma podaje, że w ciągu pierwszych kilku dni serial zanotował 9,2 miliona wyświetleń na całym świecie, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z zeszłorocznym debiutem.

Landman hitem Paramount+

Paramount+ podaje, że przy 49-minutowym czasie trwania pierwszego odcinka daje to łącznie 450,8 miliona minut oglądania. Platforma odnotowała także znaczący wzrost oglądalności pierwszego sezonu w tym samym czasie. Serial, stworzony przez Sheridana i Christiana Wallace’a na podstawie podcastu Boomtown z Texas Monthly, opowiada o weteranie przemysłu naftowego z Zachodniego Teksasu. W tytułowej roli występuje Billy Bob Thornton, a w obsadzie drugiego sezonu znaleźli się także: Demi Moore, Andy Garcia, Ali Larter, Sam Elliott, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan i Colm Feore.