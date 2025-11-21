Zaloguj się lub Zarejestruj

Landman bije rekordy oglądalności na Paramount+. Premiera w Polsce już dziś na SkyShowtime

Jakub Piwoński
2025/11/21 13:30
To obecnie najpopularniejszy serial tej platformy.

Drugi sezon teksańskiego dramatu Landman autorstwa Taylora Sheridana otworzył się z największą premierą sezonu lub serialu w historii Paramount+. Platforma podaje, że w ciągu pierwszych kilku dni serial zanotował 9,2 miliona wyświetleń na całym świecie, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z zeszłorocznym debiutem.

Landman
Landman

Landman hitem Paramount+

Paramount+ podaje, że przy 49-minutowym czasie trwania pierwszego odcinka daje to łącznie 450,8 miliona minut oglądania. Platforma odnotowała także znaczący wzrost oglądalności pierwszego sezonu w tym samym czasie. Serial, stworzony przez Sheridana i Christiana Wallace’a na podstawie podcastu Boomtown z Texas Monthly, opowiada o weteranie przemysłu naftowego z Zachodniego Teksasu. W tytułowej roli występuje Billy Bob Thornton, a w obsadzie drugiego sezonu znaleźli się także: Demi Moore, Andy Garcia, Ali Larter, Sam Elliott, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan i Colm Feore.

GramTV przedstawia:

Pierwszy sezon Landmana był jednym z największych hitów sezonu 2024–25, osiągając średnio 15,8 miliona widzów w 35-dniowych rankingach Nielsena. Drugi sezon wydaje się kontynuować ten sukces, utrzymując serial w czołówce najchętniej oglądanych produkcji w USA. Produkcją zajmują się Paramount TV Studios i 101 Studios, a Sheridan pełni funkcję producenta wykonawczego razem z Wallace’em, Davidem C. Glasserem, Davidem Hutkinem, Ronem Burkle’em, Bobem Yarim, Throntonem, Geyerem Kosinskim, Michaelem Friedmanem i Stephenem Kayem. W produkcji biorą też udział przedstawiciele Imperative Entertainment oraz Texas Monthly. Serial już dziś, 21 listopada, debiutuje na SkyShowtime.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/landman-season-2-premiere-paramount-plus-ratings-record-1236432389/

Tagi:

Popkultura
Billy Bob Thornton
Paramount+
Landman: Negocjator
Landman
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


