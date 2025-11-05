Xbox szydzi z pudełkowych wydań gier. Reklama Game Pass rozgniewała graczy

Reklama została skonstruowana w formacie „przed i po”, aby zaprezentować Game Pass jako nowoczesny i preferowany sposób na zbieranie oraz uruchamianie gier. W scenie otwierającej widzimy mężczyznę siedzącego wewnątrz pudła przeznaczonego do zwrotów w sklepie z grami. Ów mężczyzna jest wyraźnie podekscytowany faktem, że ktoś zwrócił kopię gry Gears of War.

Do sieci trafiła nowa, kontrowersyjna reklama promująca usługę Game Pass. W ramach tej kampanii zespół marketingowy Xboxa zdecydował się niejako zakpić z entuzjastów fizycznych wydań gier wideo.

Następnie następuje przejście do „ery nowoczesnej”, gdzie ta sama postać, tym razem ze schludnie uczesanymi włosami, siedzi przed komputerem osobistym. Dzięki subskrypcji Game Pass gracz uruchamia tytuł Gears of War Reloaded. Całość jest puentowana komunikatem końcowym: „teraz tak gramy”.

Gracze jednoznacznie wskazują, że Xbox najwyraźniej zakpił ze swoich lojalnych klientów. Jest to szczególnie irytujące dla publiczności z uwagi na fakt, że ceny Game Pass niedawno podwoiły się, a ponadto gry dostępne w ramach subskrypcji mogą zostać usunięte z katalogu w dowolnym momencie. Co ciekawe, w reklamie całkowicie pominięto konsolę Xbox.

Jak można się domyślić, krytyka w komentarzach pod materiałem wideo była powszechna. Jeden z użytkowników YouTube’a napisał: „Zmuszacie mnie do kupienia PS5 po 7 latach z Xboxem”. Niektórzy wskazują również na brak szacunku i jawną pogardę wobec fizycznych nośników.