Mattel prezentuje klocki Hot Wheels Halo Warhog. Zestaw stworzono z okazji 25-lecia Halo

Mattel zaprezentował składany model Hot Wheels Halo Warthog liczący 935 elementów.

Z okazji 25. rocznicy serii Halo, firma Mattel zaprezentowała nowy zestaw konstrukcyjny przedstawiający kultowy pojazd Warthog. Premiera modelu zbiegła się z debiutem gry Halo: Campaign Evolved we wczesnym dostępie, czyli remake'u pierwszej odsłony serii, którego pełna wersja ma ukazać się w przyszłym tygodniu. Mattel prezentuje Hot Wheels Halo Warhog Nowy model powstał we współpracy Mattela, Xboxa oraz Halo Studios. Producent postanowił uczcić 25-lecie marki, przygotowując jeden z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów w historii serii. Warthog zadebiutował już w pierwszym Halo: Combat Evolved i od tamtej pory stał się jednym z symboli całego uniwersum. Pojazd powraca również w remake'u Halo: Campaign Evolved, a nowy zestaw pozwala odtworzyć go we własnym domu. Choć produkt nie został oznaczony logo MEGA, jest wyraźnie oparty na tej samej koncepcji. MEGA to należąca do Mattela linia klocków będąca konkurencją dla LEGO.

Zestaw składa się z 935 elementów, z których można zbudować model Warthoga w skali 1:22. Twórcy zadbali również o możliwość personalizacji pojazdu. W komplecie znalazły się dwa zestawy kół, wymienne działko oraz zestaw naklejek umożliwiających zmianę wyglądu pojazdu. Największą niespodzianką jest fakt, że kupujący otrzymują tak naprawdę dwa modele Warthoga. Oprócz dużego modelu do samodzielnego złożenia zestaw zawiera również miniaturową metalową replikię Hot Wheels, wykonaną z odlewu ciśnieniowego.

GramTV przedstawia:

Model nie tylko został zapowiedziany, ale trafił już do sprzedaży. Można go kupić w w sklepie Mattel Creations za 76 dolarów, na Amazonie za 75,59 dolara lub w sieci Target za 74,99 dolara. Nowy Warthog jest również kompatybilny z innymi zestawami MEGA, w tym z licznymi konstrukcjami inspirowanymi markami należącymi do Xboxa. Nie jest to pierwszy Warthog przygotowany przez MEGA, jednak poprzedni model powstał wiele lat temu, miał inną skalę i nie był związany z marką Hot Wheels. Nie zawierał także dodatkowego metalowego samochodziku. Współpraca Xboxa i Mattela zaowocowała w ostatnich latach wieloma zestawami inspirowanymi seriami Halo oraz Fallout, a także modelem konsoli Xbox 360 do samodzielnego złożenia. Na początku roku pojawiły się spekulacje, że licencja Mattela na marki Xbox mogła wygasnąć, zwłaszcza po tym, jak samochody z Forza Horizon 6 doczekały się zestawów LEGO. Premiera nowego Warthoga sugeruje jednak, że współpraca Mattela z marką Halo nadal trwa, natomiast seria Forza może funkcjonować w ramach odrębnej umowy licencyjnej z LEGO.