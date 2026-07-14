Halo: Campaign Evolved pokryte złotem na 2 tygodnie przed premierą

Świadczyć może o tym najnowszy komunikat twórców. Wynika z niego, że na 2 tygodnie przed premierą gra dotarła do istotnego kamienia milowego.

Halo: Campaign Evolved w złocie

W najnowszym poście w mediach społecznościowych XBOX ogłosił bowiem, iż Halo: Campaign Evolved zostało pokryte złotem. Innymi słowy, tytuł osiągnął status złoty. W praktyce oznacza to, że główne prace nad produkcją zostały zakończone, a całość jest już gotowa do premiery. Na dobrą sprawę w teorii na płyty i na serwery remake Halo trafi właśnie w takiej formie, w jakiej istnieje on obecnie. Tyle teorii, bo w praktyce najczęściej i tak gry otrzymują tzw. Day One Patche, które wdrażają najważniejsze poprawki, nad którymi pochylono się w okresie między osiągnięciem złota a wydaniem produktu na rynek.