Halo: Campaign Evolved pokryte złotem na 2 tygodnie przed premierą

To już raczej pewne. Premiera remake’u pierwszej odsłony serii Halo jest niezagrożona.
Świadczyć może o tym najnowszy komunikat twórców. Wynika z niego, że na 2 tygodnie przed premierą gra dotarła do istotnego kamienia milowego.
Halo: Campaign Evolved w złocie
W najnowszym poście w mediach społecznościowych XBOX ogłosił bowiem, iż Halo: Campaign Evolved zostało pokryte złotem. Innymi słowy, tytuł osiągnął status złoty. W praktyce oznacza to, że główne prace nad produkcją zostały zakończone, a całość jest już gotowa do premiery. Na dobrą sprawę w teorii na płyty i na serwery remake Halo trafi właśnie w takiej formie, w jakiej istnieje on obecnie. Tyle teorii, bo w praktyce najczęściej i tak gry otrzymują tzw. Day One Patche, które wdrażają najważniejsze poprawki, nad którymi pochylono się w okresie między osiągnięciem złota a wydaniem produktu na rynek.
Halo: Campaign Evolved to odświeżona wersja wydanego ćwierć wieku temu Halo: Combat Evolved. O grze po raz pierwszy usłyszeliśmy pod koniec 2025 roku, swoją premierę będzie miała ona zaś mieć 28 lipca 2026 roku. Wtedy też trafi ona na komputery osobiste, konsole Xbox Series X/S oraz po raz pierwszy w historii na PlayStation. Poza zawartością znaną już z Combat Evolved (acz odpowiednio usprawnioną) otrzymamy też trzy nowe, mające formę prequeli misje fabularne. W ramach samego tytułu otrzymamy dostęp do kampanii dla jednego gracza oraz sieciowy i lokalny tryb kooperacji. Zabraknie natomiast, przynajmniej w momencie premiery, wieloosobowego PvP.
GramTV przedstawia:
Oryginalne Halo: Combat Evolved z 2001 roku stworzyło studio Bungie na debiutującym wówczas silniku Blam. Z kolei za Halo: Campaign Evolved odpowiedzialne będzie już Halo Studios, znane wcześniej jako 343 Industries, które od 2011 roku stoi za rozwojem marki Halo. Nowa odsłona serii powstała na Unreal Engine 5.
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