Dwóch gigantów kina wreszcie razem na ekranie. Spotkanie, które miało się wydarzyć w Batmanie, w końcu staje się faktem

Jakub Piwoński
2026/03/01 13:50
Ci aktorzy mieli zagrać razem już w innym filmie Warner Bros.

Dwóch wielkich aktorów w końcu spotka się na ekranie w wyczekiwanym sequelu Gorączka 2. Po ponad trzech dekadach Michael Mann realizuje kontynuację kultowego filmu z 1995 roku, a obsada zapowiada się jak marzenie fanów kina – Leonardo DiCaprio i Christian Bale w jednym projekcie to zestawienie, na które wielu czekało od lat. Ale do tego spotkania miało dojść już znacznie wcześniej.

Gorączka 2
Gorączka 2

Gorączka 2 – Christian Bale i Leonardo DiCaprio w jednym filmie

Dla niektórych to szczególnie ekscytujące, ponieważ okazja do takiego spotkania pojawiła się już dawno temu – w 2012 roku, kiedy Mroczny Rycerz powstaje wchodził do kin. Wtedy Warner Bros. chciało, by DiCaprio zagrał antagonistę w filmie Christophera Nolana, mierząc się na ekranie z Bale’em w roli Batmana. Chodzą plotki, że proponowano DiCaprio rolę Człowieka Zagadki. Pomysł upadł, bo Nolan i scenarzysta David S. Goyer mieli własną wizję fabuły, a wybór Bane’a jako głównego złoczyńcy lepiej pasował do tonu trzeciej części trylogii.

Jak przypomina ComicBook.com, nawet jeśli studio naciskało, scenarzyści nie chcieli zmieniać koncepcji. DiCaprio sam też rzadko decydował się na filmy z uniwersów komiksowych, żeby mieć wolną rękę dla współpracy z twórcami takimi jak Martin Scorsese czy Quentin Tarantino. Mimo to fani od lat zastanawiali się, jak wyglądałby pojedynek dwóch oscarowych aktorów – Bale’a i DiCaprio – w uniwersum Batmana.

Dziś ten „co by było gdyby” staje się rzeczywistością w Gorączka 2. Bale i DiCaprio oficjalnie dołączyli do obsady, choć szczegóły dotyczące ich postaci wciąż są owiane tajemnicą. To spotkanie na ekranie dwóch gigantów kina daje nadzieję, że sequel dorówna legendzie oryginału. Po latach oczekiwań, w którym widzowie zastanawiali się nad nieudaną próbą spotkania ich w Batmanie, teraz w końcu będą mogli zobaczyć, jak współpracują pod reżyserią Michaela Manna, tworząc ekranową magię, której brakowało przez ponad dekadę. Wszystko wskazuje na to, że Gorączka 2 może stać się jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów roku, nie tylko dla fanów klasycznej Gorączki, ale także dla miłośników aktorskich starć najwyższej klasy.

Źródło:https://comicbook.com/movies/feature/christian-bales-new-sequel-finally-gives-us-the-dark-knight-casting-wb-tried-failed-to-make-happen/

Tagi:

Popkultura
Batman
aktorzy
obsada
Christopher Nolan
Leonardo DiCaprio
Christian Bale
Gorączka
Michael Mann
Gorączka 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




