Dwóch gigantów kina wreszcie razem na ekranie. Spotkanie, które miało się wydarzyć w Batmanie, w końcu staje się faktem

Dwóch wielkich aktorów w końcu spotka się na ekranie w wyczekiwanym sequelu Gorączka 2. Po ponad trzech dekadach Michael Mann realizuje kontynuację kultowego filmu z 1995 roku, a obsada zapowiada się jak marzenie fanów kina – Leonardo DiCaprio i Christian Bale w jednym projekcie to zestawienie, na które wielu czekało od lat. Ale do tego spotkania miało dojść już znacznie wcześniej.

Gorączka 2 – Christian Bale i Leonardo DiCaprio w jednym filmie

Dla niektórych to szczególnie ekscytujące, ponieważ okazja do takiego spotkania pojawiła się już dawno temu – w 2012 roku, kiedy Mroczny Rycerz powstaje wchodził do kin. Wtedy Warner Bros. chciało, by DiCaprio zagrał antagonistę w filmie Christophera Nolana, mierząc się na ekranie z Bale’em w roli Batmana. Chodzą plotki, że proponowano DiCaprio rolę Człowieka Zagadki. Pomysł upadł, bo Nolan i scenarzysta David S. Goyer mieli własną wizję fabuły, a wybór Bane’a jako głównego złoczyńcy lepiej pasował do tonu trzeciej części trylogii.