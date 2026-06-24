Nowy Bond nie będzie kobietą, ale Jason Bourne już tak? Ta gwiazda ma zastąpić Matta Damona

Fani serii mogą nie być zadowoleni.

Wygląda na to, że Universal Pictures coraz poważniej myśli o powrocie serii Bourne, ale niekoniecznie w formie, której spodziewaliby się fani przywiązani do Matta Damona. Według najnowszych doniesień przekazanych przez The InSneider, studio ma pracować nad dużym rebootem marki i szukać nowej gwiazdy, która mogłaby przejąć ciężar całego cyklu. Co szczególnie ciekawe, wśród nazwisk pojawia się Zendaya, która miała już prowadzić rozmowy na temat objęcia głównej roli w nowej odsłonie Bourne’a. Jason Borune – Zendaya zostanie nową gwiazdą serii? Informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Universal Pictures, dlatego na tym etapie należy traktować je wyłącznie w charakterze plotki. Jeff Sneider powołuje się jednak na swoje źródła, a według jego relacji podobne sygnały miały dotrzeć również do kolejnych osób związanych z tematem. Oznaczałoby to, że pomysł nie jest wyłącznie luźną spekulacją, lecz jedną z realnie rozważanych opcji przy odświeżeniu serii.

Matt Damon przez lata był twarzą cyklu o Jasonie Bournie i to właśnie z nim widzowie najmocniej kojarzą tę markę. Aktor ma jednak 55 lat, a wytwórnia najwyraźniej szuka sposobu, by ponownie rozbudzić zainteresowanie serią bez konieczności dalszego opierania jej na dotychczasowym bohaterze. Zatrudnienie Zendayi oznaczałoby bardzo wyraźną zmianę kierunku, gdyż nowa odsłona mogłaby postawić na kobiecą protagonistkę i zupełnie świeże otwarcie. Taki ruch zapewne wywołałby sporo dyskusji wśród fanów kina akcji. Rebooty oparte na zmianie płci głównej postaci często spotykają się z gwałtownymi reakcjami części widowni. Z drugiej strony Zendaya należy dziś do najgłośniejszych nazwisk młodego Hollywood, a jej udział mógłby pomóc serii dotrzeć do nowej publiczności. Aktorka ma już za sobą wielkie franczyzy, w tym Spider Mana oraz Diunę, więc Universal Pictures mógłby widzieć w niej osobę zdolną do udźwignięcia tak rozpoznawalnej marki.

GramTV przedstawia:

Powrót Bourne’a nie byłby zaskoczeniem, ponieważ studio już od pewnego czasu miało rozglądać się za sposobem na ponowne uruchomienie serii. W marcu 2025 roku Universal odzyskało prawa do franczyzy, a celem miało być jej odświeżenie, prawdopodobnie właśnie w formie rebootu. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że najnowszą wersję scenariusza przygotował Joe Barton, znany z Black Doves. Z projektem łączony był również Edward Berger, który miał odpowiadać za reżyserię. Marka Bourne wciąż ma ogromny potencjał. Pięć dotychczasowych filmów zarobiło łącznie 1,64 miliarda dolarów na całym świecie. Największym uznaniem do dziś cieszy się pierwsza trylogia, czyli Tożsamość Bourne’a, Krucjata Bourne’a oraz Ultimatum Bourne’a. Późniejsze odsłony nie spotkały się już z równie entuzjastycznym przyjęciem i stopniowo osłabiły zainteresowanie kolejną częścią. Ostatni film z serii, Jason Bourne, trafił do kin w 2016 roku. Produkcja oznaczała powrót Paula Greengrassa do cyklu, ale recenzje były raczej chłodne. Mimo to widowisko zdołało zarobić ponad 400 milionów dolarów w globalnym box offisie, co pokazało, że widzowie nadal pamiętają tę markę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.