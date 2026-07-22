Film inspirowany początkami Green Day trafi do kin na całym świecie. Zespół zaprezentował także nowy singiel

Wiemy już kiedy zobaczymy film o Green Day, a w międzyczasie możemy posłuchać nowego utworu zespołu.
Nadchodzący film Nimrods, inspirowany początkami kariery Green Day, doczeka się międzynarodowej premiery kinowej. Produkcja będzie wyświetlana podczas specjalnych pokazów zaplanowanych na 11 i 14 sierpnia. Z okazji ogłoszenia daty premiery zespół opublikował również premierowy utwór I'm Never Gonna R.I.P., który znalazł się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej filmu.
Mamy datę premiery filmu o Green Day i nowy utwór
Nimrods to komedia opowiadająca o młodym Tommym, który wyrusza w podróż przez kraj, przekonany, że jego zespół otrzyma szansę występu jako support przed Green Day podczas koncertu sylwestrowego. Bohater nie zdaje sobie jednak sprawy, że cała sytuacja jest jedynie żartem przygotowanym przez jego starszego brata Wayne’a. Produkcja czerpie inspirację z wczesnych lat działalności Green Day, a funkcję producentów wykonawczych pełnią członkowie zespołu: Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt oraz Tre Cool. O filmie wypowiedziała się Kymberli Frueh z firmy Trafalgar Releasing, odpowiedzialnej za jego dystrybucję:
Nimrods to celebracja przyjaźni, muzyki i pogoni za pozornie niemożliwym marzeniem. Film czerpie inspirację z energii i podejścia, które definiowały pokolenie będące świadkiem błyskawicznego awansu Green Day na sam szczyt. To dowód na trwały wpływ kulturowy zespołu, który do dziś przyciąga nowych fanów.
Jeszcze latem ubiegłego roku wokalista Green Day, Billie Joe Armstrong, opowiedział magazynowi Kerrang! o swoich wrażeniach z pracy nad produkcją:
Aktorzy spisali się świetnie. Widziałem już trochę materiału. Film opiera się na niektórych naszych wczesnych przygodach, oczywiście zostały one nieco zmodyfikowane, ale zapowiada się naprawdę świetnie. To trochę film świąteczny, ponieważ akcja rozgrywa się w sylwestra. Ma w sobie mnóstwo serca i jest naprawdę zabawny. Opowiada o trójce młodych ludzi, którzy podążają za marzeniem o założeniu zespołu i zrobią wszystko, aby przemierzyć kraj. Zdecydowanie możemy się z tym utożsamiać.
GramTV przedstawia:
Oprócz samych członków Green Day, którzy pojawią się w filmie, w obsadzie znaleźli się również Mason Thames, Mckenna Grace, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Sean Gunn, Bobby Lee oraz Fred Armisen. Równocześnie z zapowiedzią kinowej premiery Green Day udostępniło nowy utwór I'm Never Gonna R.I.P. Piosenka pochodzi z oficjalnej ścieżki dźwiękowej filmu Nimrods i stanowi pierwszy muzyczny przedsmak nadchodzącej produkcji inspirowanej początkami jednej z najbardziej rozpoznawalnych grup punkrockowych na świecie.
Posłuchajcie nowego utworu i zobaczcie zwiastun produkcji:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!