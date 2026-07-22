Film inspirowany początkami Green Day trafi do kin na całym świecie. Zespół zaprezentował także nowy singiel

Nadchodzący film Nimrods, inspirowany początkami kariery Green Day, doczeka się międzynarodowej premiery kinowej. Produkcja będzie wyświetlana podczas specjalnych pokazów zaplanowanych na 11 i 14 sierpnia. Z okazji ogłoszenia daty premiery zespół opublikował również premierowy utwór I'm Never Gonna R.I.P., który znalazł się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej filmu.

Mamy datę premiery filmu o Green Day i nowy utwór

Nimrods to komedia opowiadająca o młodym Tommym, który wyrusza w podróż przez kraj, przekonany, że jego zespół otrzyma szansę występu jako support przed Green Day podczas koncertu sylwestrowego. Bohater nie zdaje sobie jednak sprawy, że cała sytuacja jest jedynie żartem przygotowanym przez jego starszego brata Wayne’a. Produkcja czerpie inspirację z wczesnych lat działalności Green Day, a funkcję producentów wykonawczych pełnią członkowie zespołu: Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt oraz Tre Cool. O filmie wypowiedziała się Kymberli Frueh z firmy Trafalgar Releasing, odpowiedzialnej za jego dystrybucję: