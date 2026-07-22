Polski thriller wojenny od twórcy Heweliusza powalczy o prestiżową nagrodę

Reżyser Wielkiej wody i Sprawy Tomka Komendy znalazł się w programie jednego z najważniejszych festiwali filmowych na świecie.

Dziki, dziki wschód, najnowszy film Jana Holoubka, został zakwalifikowany do programu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF). Produkcja będzie miała tam swoją światową premierę. Ma powalczyć o nagrodę w konkursowej sekcji Platform, przeznaczonej dla twórców o wyrazistym autorskim stylu.

Mroczny thriller wojenny z gwiazdorską obsadą

Jak podaje Filmweb, Dziki, dziki wschód to mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej. Akcja rozgrywa się zimą 1943 roku w niewielkim miasteczku na wschodzie Polski, do którego przybywa tajemniczy urzędnik z Berlina. Jego obecność burzy pozorny spokój mieszkańców, a narastająca atmosfera nieufności i pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać.