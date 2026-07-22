Zaloguj się lub Zarejestruj

Polski thriller wojenny od twórcy Heweliusza powalczy o prestiżową nagrodę

Jakub Piwoński
2026/07/22 12:00
0
0

Reżyser Wielkiej wody i Sprawy Tomka Komendy znalazł się w programie jednego z najważniejszych festiwali filmowych na świecie.

Dziki, dziki wschód, najnowszy film Jana Holoubka, został zakwalifikowany do programu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF). Produkcja będzie miała tam swoją światową premierę. Ma powalczyć o nagrodę w konkursowej sekcji Platform, przeznaczonej dla twórców o wyrazistym autorskim stylu.

Dziki, dziki wschód
Dziki, dziki wschód

Mroczny thriller wojenny z gwiazdorską obsadą

Jak podaje Filmweb, Dziki, dziki wschód to mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej. Akcja rozgrywa się zimą 1943 roku w niewielkim miasteczku na wschodzie Polski, do którego przybywa tajemniczy urzędnik z Berlina. Jego obecność burzy pozorny spokój mieszkańców, a narastająca atmosfera nieufności i pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się między innymi Itay Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulig, Piotr Trojan, Janusz Chabior, Jan Bülow, Jacek Beler, Oleksandr Yatsentyuk, Jacek Koman oraz Magdalena Różczka. Twórcę filmu, Jana Holoubka, znamy z takich produkcji jak Sprawa Tomka Komendy, Wielka woda czy Heweliusz.

Światowa premiera odbędzie się podczas 51. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, który rozpocznie się 10 września. Niedługo później film zobaczą także polscy widzowie – Dziki, dziki wschód został bowiem zakwalifikowany również do Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy o Złote Lwy. Film trafi do polskich kin jesienią 2026 roku i może okazać się jedną z gorętszych polskich premier tego roku.

Tagi:

Popkultura
kino
thriller
wojna
polski film
Jan Holoubek
Joanna Kulig
Robert Więckiewicz
Dziki, dziki wschód
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112