Matt Damon jako Odyseusz. Tak prezentuje się aktor na planie The Odyssey

W przeciwieństwie do filmów Marvela, czy DC, The Odyssey nie ma żadnych specjalnych środków zapobiegawczych, aby ukryć przed światem kręcenie filmu. Najwyraźniej Christopher Nolan nie obawia się żadnych przecieków i woli skupić się na tworzeniu swojego wielkiego widowiska, niż przeganiać fotoreporterów i fanów przed robieniem zdjęć aktorom na planie Odysei. Dopiero co mogliśmy zobaczyć, jak w filmie prezentować się będzie Zendaya, która według plotek ma wcielić się w boginię Atenę, a teraz na planie zameldował się Matt Damon, który nagrał swoje pierwsze sceny.

The Odyssey – pierwsze zdjęcia Matta Damona na planie filmu

Aktora widzimy w scenach z dalszej części historii, gdy Odyseusz rozbił się na jednej z wysp. Jedyne co ma na sobie, to podarte spodnie. Uwagę zwraca również jego długa, siwa broda. Na dwóch ostatnich ujęciach możemy także zobaczyć nową kamerę IMAX, którą kręcony jest film.

