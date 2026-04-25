Keanu Reeves odrzucił propozycję dołączenia do nowego filmu science fiction. Tajemniczy projekt szuka nowej gwiazdy

Aktor nie przyjął propozycji zagrania głównej roli u twórców Wszystko wszędzie naraz.

Nowy film science fiction duetu Daniel Kwan i Daniel Scheinert już na etapie produkcji wzbudza ogromne zainteresowanie, choć wciąż pozostaje jedną z najbardziej enigmatycznych hollywoodzkich zapowiedzi. Po odejściu Ryana Goslinga z obsady rozpoczęły się intensywne poszukiwania jego następcy, jednak jak się okazuje, nie każdy jest chętny na angaż w tym projekcie.

Według najnowszych doniesień propozycję objęcia głównej roli otrzymali między innymi Keanu Reeves oraz Brad Pitt. Obaj aktorzy zdecydowali się jednak odrzucić ofertę. Nie wiadomo, czy zapoznali się z pełnym scenariuszem, ale najpewniej znali ogólne założenia produkcji, które nadal nie zostały oficjalnie ujawnione.