Keanu Reeves odrzucił propozycję dołączenia do nowego filmu science fiction. Tajemniczy projekt szuka nowej gwiazdy

Keanu Reeves i Brad Pitt nie zagrają w nowym filmie science fiction od twórców Wszystko wszędzie naraz
Według najnowszych doniesień propozycję objęcia głównej roli otrzymali między innymi Keanu Reeves oraz Brad Pitt. Obaj aktorzy zdecydowali się jednak odrzucić ofertę. Nie wiadomo, czy zapoznali się z pełnym scenariuszem, ale najpewniej znali ogólne założenia produkcji, które nadal nie zostały oficjalnie ujawnione.
Twórcy opisują projekt jako widowiskową komedię science fiction z dużym ładunkiem emocjonalnym. To podejście może przywodzić na myśl ich poprzedni sukces, czyli Wszystko wszędzie naraz, który mimo nietypowej formy zdobył ogromne uznanie widzów i świetne wyniki finansowe. Wcześniejszy film reżyserów, Człowiek-scyzoryk, również wyróżniał się oryginalnością, choć był zdecydowanie bardziej niszowy.
Budżet nowego przedsięwzięcia ma wynosić około 150 milionów dolarów, co czyni go zdecydowanie największym i najbardziej ryzykownym projektem w karierze duetu. Co ciekawe, film miał pierwotnie trafić do kin w czerwcu 2026 roku, jednak zniknął z harmonogramu Universal Pictures. Spekulacje o zmianach kreatywnych potwierdził sam Kwan, zaznaczając, że scenariusz był wielokrotnie modyfikowany, aby lepiej odpowiadał dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Nowa data premiery została wyznaczona na 19 listopada 2027 roku. Według branżowych źródeł główna rola została już obsadzona, jednak szczegóły są utrzymywane w tajemnicy.
