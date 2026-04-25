Zaloguj się lub Zarejestruj

Keanu Reeves odrzucił propozycję dołączenia do nowego filmu science fiction. Tajemniczy projekt szuka nowej gwiazdy

Radosław Krajewski
2026/04/25 08:30
0
0

Aktor nie przyjął propozycji zagrania głównej roli u twórców Wszystko wszędzie naraz.

Nowy film science fiction duetu Daniel Kwan i Daniel Scheinert już na etapie produkcji wzbudza ogromne zainteresowanie, choć wciąż pozostaje jedną z najbardziej enigmatycznych hollywoodzkich zapowiedzi. Po odejściu Ryana Goslinga z obsady rozpoczęły się intensywne poszukiwania jego następcy, jednak jak się okazuje, nie każdy jest chętny na angaż w tym projekcie.

Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia – Keanu Reeves
Keanu Reeves i Brad Pitt nie zagrają w nowym filmie science fiction od twórców Wszystko wszędzie naraz

Według najnowszych doniesień propozycję objęcia głównej roli otrzymali między innymi Keanu Reeves oraz Brad Pitt. Obaj aktorzy zdecydowali się jednak odrzucić ofertę. Nie wiadomo, czy zapoznali się z pełnym scenariuszem, ale najpewniej znali ogólne założenia produkcji, które nadal nie zostały oficjalnie ujawnione.

Twórcy opisują projekt jako widowiskową komedię science fiction z dużym ładunkiem emocjonalnym. To podejście może przywodzić na myśl ich poprzedni sukces, czyli Wszystko wszędzie naraz, który mimo nietypowej formy zdobył ogromne uznanie widzów i świetne wyniki finansowe. Wcześniejszy film reżyserów, Człowiek-scyzoryk, również wyróżniał się oryginalnością, choć był zdecydowanie bardziej niszowy.

GramTV przedstawia:

Budżet nowego przedsięwzięcia ma wynosić około 150 milionów dolarów, co czyni go zdecydowanie największym i najbardziej ryzykownym projektem w karierze duetu. Co ciekawe, film miał pierwotnie trafić do kin w czerwcu 2026 roku, jednak zniknął z harmonogramu Universal Pictures. Spekulacje o zmianach kreatywnych potwierdził sam Kwan, zaznaczając, że scenariusz był wielokrotnie modyfikowany, aby lepiej odpowiadał dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Nowa data premiery została wyznaczona na 19 listopada 2027 roku. Według branżowych źródeł główna rola została już obsadzona, jednak szczegóły są utrzymywane w tajemnicy.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/23/keanu-and-pitt

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
Keanu Reeves
sci-fi
Brad Pitt
Daniel Scheinert
Daniels
Daniel Kwan
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112