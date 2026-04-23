13 lat temu, obok nowego filmu kultowej serii science fiction, zadebiutowała też gra. Dziś mało kto o niej pamięta — i chyba słusznie

Niedawno przypominaliśmy o rocznicy premiery filmu W ciemność. Star Trek. Okazuje się, że tego samego dnia zadebiutowała również gra Star Trek (2013), która miała rozszerzać wydarzenia znane z filmowego rebootu prowadzonego przez J.J. Abramsa. Projekt zapowiadał się ambitnie, ale szybko okazało się, że nie spełnił oczekiwań ani graczy, ani krytyków. Co jednocześnie wpisało się w niechlubny trend tworzenia niedopracowanych gier na podstawie znanych filmów.

Rocznica premiery gry Star Trek, która okazała się porażką

Za produkcję odpowiadało studio Digital Extremes, a wydawcą było Namco Bandai Games. Twórcy starali się powiązać grę bezpośrednio z filmowym uniwersum, dlatego akcję osadzono między pierwszym a drugim filmem z nowej serii. Gracze wcielali się w Kirka i Spocka, którym głosów użyczyli aktorzy filmowi – Chris Pine i Zachary Quinto. Fabuła skupiała się na konflikcie z rasą Gorn i misji ratunkowej, która szybko przeradzała się w walkę o przetrwanie.