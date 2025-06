Revenge of the Savage Planet - recenzja gry. Śmieszna ta zemsta

Po ponad pięciu latach od premiery Journey to the Savage Planet na rynku zadebiutowała jej kontynuacja - z inną perspektywą, lepszą rozgrywką i jeszcze większą dawką humoru.

Akcja Revenge of the Savage Planet rozpoczyna się, gdy nasz kosmiczny odkrywca zostaje porzucony przez korporację na odległej planecie bez ekwipunku. Kiedy wybudził się z kriogenicznego snu okazało się, że jest członkiem korporacji, która została przejęta przez jego byłą firmę. Brzmi znajomo? Owszem, tylko że nasz bohater został zwolniony. Pozostawiony sam sobie na zupełnie obcym terenie musi przetrwać i naprawić swój statek, by bezpiecznie wrócić do domu. A przy tym utrzeć nosa byłemu już pracodawcy. Jak zatem widać, warto było na początku wyjaśnić zawirowania, jeśli chodzi o ekipę odpowiedzialną za stworzenie Revenge of the Savage Planet. Bo, pomimo niekoniecznie udanego dealu z Google, byli oni w stanie zamienić porażkę w coś, co posłuży im za historię w nowej grze. Trzeba mieć dystans.

Za stworzenie Journey of the Savage Planet odpowiada Typhoon Studios, natomiast firma zrodziła się na nowo jako Raccoon Logic Studios. Po wydaniu swojej debiutanckiej produkcji w 2019 roku ekipa Alexa Hutchinsona, czyli byłego pracownika Ubisoftu, została bowiem zakupiona przez Google , dla którego miała zajmować się opracowywaniem gier z myślą o nieistniejącej już usłudze Stadia. Po tym krótkim epizodzie autorzy uznali, że wracają na swoje, a ich kolejne dzieło będzie w pewnym sensie bazować na wydarzeniach, których byli uczestnikami w prawdziwym życiu.

Revenge of the Savage Planet to produkcja pełna śmiesznych filmików, zabawnych scen, czasem odrażających żartów (ale wciąż powodujących uśmiech na twarzy), innym razem z kolei naprawdę udanych dowcipów (tym razem bardziej lajtowych). Przy niektórych można zastanawiać się, co autorzy dosypywali sobie do kawy, przy następnych zaś tylko delikatnie parskniemy. Przecież tutaj nawet sam sposób poruszania się głównego bohatera nie jest zwyczajny. Ale specjalnie nie zdradzam szczegółów, bo odkrywanie tych humorystycznych elementów, z wyjątkiem oczywistych i widocznych na pierwszy rzut oka, to frajda sama w sobie.

Revenge of the Savage Planet

Jak wygląda rozgrywka?

A skoro nasz kolonizator w Revenge of the Savage Planet biega tak, a nie inaczej, zmiany względem Journey to the Savage Planet, dostrzegamy od samego początku. Zamiast widoku z perspektywy pierwszej osoby tym razem poszczególne wydarzenia obserwujemy zza pleców naszego bohatera. I bardzo dobrze, wszak rozmaite planety udostępnione w Revenge of the Savage Planet są wielopoziomowe, więc nie brakuje tu sekwencji platformowych zarówno podczas klasycznej eksploracji, jak i w trakcie wykonywania powierzonych nam zadań. A o precyzję w trakcie skakania z jednego miejsca na drugie ciężko, jeśli akcja prezentowana jest z oczu protagonisty, prawda? No właśnie.

Revenge of the Savage Planet to jednak nie platformówka, ale gra, którą ciężko jednoznacznie sklasyfikować. To raczej przygodówka akcji z elementami platformówki, oferująca rozwiązania charakterystyczne dla klasycznych metroidvanii, poza tym bardzo często w trakcie rozgrywki zajmujemy się rozwiązywaniem zagadek środowiskowych. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zbieranie surowców oraz crafting. Wytwarzanie nowych elementów wyposażenia pozwala na odblokowywanie przedmiotów, dzięki którym dostaniemy się w niedostępne wcześniej miejsca. Opłaca się, a nawet po prostu czasem trzeba, odwiedzać uprzednio zwiedzone tereny, bo może okazać się, że gdzieś jeszcze znajduje się coś, czego nie mogliśmy zobaczyć za pierwszym razem. Mało? Przemierzając kolejne obszary będziemy ponadto skanować czy to obiekty otoczenia, czy też napotkane stworzenia (niektóre nawet uda nam się złapać).