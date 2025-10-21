Zaloguj się lub Zarejestruj

Mass Effect Legendary Edition na PC za 21,59 zł na Steam

Mikołaj Berlik
2025/10/21 11:45
0
0

Kultowa trylogia sci-fi od BioWare z ogromną zniżką.

Na Steam trwa wyprzedaż serii Mass Effect, jednej z najbardziej cenionych space oper w historii gier. W ramach Oferty Specjalnej można zdobyć wszystkie odsłony cyklu w bardzo atrakcyjnych cenach, z rabatami sięgającymi nawet -92%. Największym hitem promocji jest Mass Effect Legendary Edition, zawierająca pełną trylogię wraz ze wszystkimi dodatkami DLC, dostępna obecnie za jedyne 21,59 zł.

Mass Effect 2
Mass Effect 2

Mass Effect – oferta na Steam

Oprócz Edycji Legendarnej przeceniono również klasyczne wydania serii:

Czy zdołasz poświęcić wszystko dla ratowania galaktyki? Musisz się na to przygotować, Shepard. Pora zgromadzić najpotężniejszych sojuszników i zwerbować elitę wojowników galaktyki, żeby kontynuować opór wobec inwazji Żniwiarzy. Dobrze się przygotuj – to misja na skalę astronomiczną, podczas której nie obędzie się bez ofiar. Czekają na Ciebie trudniejsze wybory i nowi, bardziej morderczy przeciwnicy. Chwyć broń i wyrusz na niezapomnianą międzygalaktyczną przygodę.

Wyprzedaż potrwa do 27 października, więc to doskonały moment, by uzupełnić bibliotekę o jedną z najważniejszych serii RPG w historii.

Tagi:

PC
Steam
promocja
Mass Effect 3
Mass Effect
Mass Effect Andromeda
promocje
Mass Effect 2
Mikołaj Berlik
