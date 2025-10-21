Mass Effect Legendary Edition na PC za 21,59 zł na Steam

Na Steam trwa wyprzedaż serii Mass Effect, jednej z najbardziej cenionych space oper w historii gier. W ramach Oferty Specjalnej można zdobyć wszystkie odsłony cyklu w bardzo atrakcyjnych cenach, z rabatami sięgającymi nawet -92%. Największym hitem promocji jest Mass Effect Legendary Edition, zawierająca pełną trylogię wraz ze wszystkimi dodatkami DLC, dostępna obecnie za jedyne 21,59 zł.
Mass Effect – oferta na Steam
Oprócz Edycji Legendarnej przeceniono również klasyczne wydania serii:
