Mass Effect Legendary Edition na PC za 21,59 zł na Steam

Czy zdołasz poświęcić wszystko dla ratowania galaktyki? Musisz się na to przygotować, Shepard. Pora zgromadzić najpotężniejszych sojuszników i zwerbować elitę wojowników galaktyki, żeby kontynuować opór wobec inwazji Żniwiarzy. Dobrze się przygotuj – to misja na skalę astronomiczną, podczas której nie obędzie się bez ofiar. Czekają na Ciebie trudniejsze wybory i nowi, bardziej morderczy przeciwnicy. Chwyć broń i wyrusz na niezapomnianą międzygalaktyczną przygodę.