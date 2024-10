Pierwsze recenzje Dragon Age: The Veilguard. Gra BioWare zgarnia wysokie noty

Kilka dni temu ukazał się premierowy zwiastun Dragon Age: The Veilguard . Debiut gry BioWare już na horyzoncie, w związku z czym otrzymaliśmy pierwsze recenzje. W serwisie Metacritic produkcja uzyskała średnią ocen na poziomie 84/100 (na podstawie 51 opinii). Nie zabrakło not w wysokości 10/10.

Według części recenzentów Dragon Age: The Veilguard nie tylko w świetny sposób opowiada historię, ale oferuje też satysfakcjonujący system walki, dobrze napisane postaci czy dynamiczny i żywy świat. Jak przekazał dziennikarz portalu Eurogamer , produkcja stanowi najlepszą grę z serii, natomiast Press Start napisał, że tytuł „łączy w sobie najlepsze elementy wszystkich poprzednich gier”. Nie brakuje opinii, że Dragon Age: The Veilguard dostarcza epickich opowieści, natomiast według Checkpoint Gaming „poza samą przygodą, jest to kolejne świadectwo różnorodności i inkluzywności, dopracowane do perfekcji w swojej prezentacji”.

Tytuł nie jest oczywiście pozbawiony wad. Dziennikarz VGC przekazał: „Dragon Age: The Veilguard sprawia wrażenie, jakby BioWare grało zbyt bezpiecznie. Chociaż gra robi to, co potrafi najlepiej, jak doskonała obsada i relacje międzyludzkie, z perspektywy rozgrywki wydaje się przestarzała”. Pojawiły się opinie, że choć „to powrót do formy dla tego niegdyś chwalonego studia RPG, które powinno zadowolić fanów Dragon Age po dekadzie oczekiwania”, to powrót do formy i pewnie ulepszenia to nie wszystko.

Recenzje Dragon Age: The Veilguard

Checkpoint Gaming – 10/10

Press Start Australia – 10/10

Eurogamer – 10/10

GAMINGbible – 10/10

Game Rant – 10/10

PlayStation Universe – 9,5/10

PC Games – 9/10

GamesRadar+ – 9/10

God is a Geek – 9/10

Forbes – 8,5/10

TheGamer – 8/10

Push Square – 8/10

Digital Trends – 7/10

Shacknews – 7/10

GameSpot – 7/10

VGC – 6/10

Wkrocz do Thedas, świata pełnego dzikiej natury, zdradliwych labiryntów i lśniących miast, ale też konfliktu i tajemnej magii. Dwójka spaczonych starożytnych bóstw wyrwała się z wielowiekowej ciemności i nade wszystko pragnie zniszczyć świat. Thedas potrzebuje kogoś, na kim można polegać. Wejdź na scenę jako Rook, najnowszy bohater w panteonie Dragon Age. Bądź, kim tylko zechcesz, i graj, jak chcesz, walcząc o uratowanie świata przed boską plagą. Samotnie sobie nie poradzisz, to zbyt trudne zadanie. Poprowadź drużynę siedmiu towarzyszy, z których każdy ma ciekawą historię do poznania i kształtowania. Razem stworzycie Straż Zasłony. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.

Na zakończenie przypomnijmy, że premiera Dragon Age: The Veilguard odbędzie się już 31 października 2024 roku. Produkcja BioWare trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.