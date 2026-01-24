Machina ruszyła. EA szuka Dyrektora Produkcji do nowego Mass Effecta

Electronic Arts robi pierwszy krok w kierunku kolejnej odsłony serii Mass Effect, publikując ofertę pracy na stanowisko Dyrektora Produkcji.

Od premiery ostatniego tytułu serii Mass Effect minęło już prawie dziesięć lat. W 2017 roku światło dziennie ujrzało Mass Effect: Andromeda, choć nie była to najlepiej przyjęta produkcja przez graczy. Wiemy już, że Mass Effect powróci i jest oczkiem w głowie BioWare, a teraz widzimy pierwsze konkretne ruchy w kierunku powstania kontynuacji. Electronic Arts właśnie szuka lidera, który poprowadzi rozwój kolejnej gry z uniwersum. EA szuka dyrektora dla nowej gry Mass Effect Według ogłoszenia, Electronic Arts oczekuje od kandydata ponad 10 lat doświadczenia przy tytułach AAA, głębokiej wiedzy z zakresu aRPG i RPG oraz umiejętności budowania zespołów:

Szukamy Dyrektora Produkcji z pasją do uniwersum Mass Effect, który będzie wysokopoziomowym liderem przy kolejnej odsłonie serii. Kandydat będzie ściśle współpracować z kierownictwem kreatywnym, zespołami studiów oraz partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, aby realizować wizję gry na najwyższym poziomie jakości.

GramTV przedstawia:

W listopadzie 2025 roku Mike Gamble, producent wykonawczy Mass Effect, zapewnił, że EA i BioWare pozostają całkowicie zaangażowani w serię i że w uniwersum wciąż pozostaje wiele historii do opowiedzenia. Wielu obserwatorów sugeruje, że kolejna odsłona będzie kluczowym momentem dla BioWare, zwłaszcza po burzliwym rozwoju Dragon Age: The Veilguard. Wiele osób przeczuwa, że jeśli nadchodzący Mass Efect nie spełni oczekiwań fanów, a gra będzie się słabo sprzedawała, wówczas może to być koniec legendarnego studia BioWare. Co prawda, studio w międzyczasie cały czas utrzymuje przy życiu grę z gatunku MMO, a mianowicie Star Wars: The Old Repuiblic, ale w takiej sytuacji, opieka nad tą produkcją mogłaby zostać przekazana w inne ręce. Mimo wszystko mamy nadzieję, że otrzymamy solidnego Mass Effecta, który przy okazji pozwoli studiu odbić się od dna. Przy okazji przypominamy, że w produkcji znajduje się również serial telewizyjny dla Amazonu, który jednak nie będzie adaptacją oryginalnej trylogii gier, lecz opowieścią osadzoną po wydarzeniach z trzeciej części serii.