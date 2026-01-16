Mass Effect 5 oczkiem w głowie BioWare. Deweloperzy zapewniają, że to koniec z pracą nad kilkoma projektami równocześnie

Marka BioWare dawno już utraciła dawny blask. Dziś nie utożsamia się jej z jakościowymi RPG-ami, a raczej z kolejnymi niepowodzeniami i rozczarowaniami.

Trudno też się temu dziwić, bo ostatnie produkcje BioWare to same klapy. Nie chodzi tylko o zamknięte niedawno Anthem, ale też o np. ostatnią grę studia, czyli Dragon Age: Straż Zasłony.

BioWare będzie skupiać się wyłącznie na pracach nad Mass Effect 5

Nie bez wkładu w te potknięcia był na pewno fakt, iż BW od lat starało się ciągnąć kilka srok za ogon. W praktyce oznaczało to pracę nad kilkoma projektami w tym samym czasie, co obciążało zespół i koniec końców uniemożliwiało wydobyć pełnię potencjału. Najbardziej klarownym przykładem jest tutaj Mass Effect: Andromeda, który miał być grą bardziej rozbudowaną i bogatszą w tym m.in. o DLC. Ale nie było, bo BioWare musiało w tym samym czasie działać już z Anthem.