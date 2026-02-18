Miał być powrót na radar graczy. Battlefield 6 walczy o uwagę

Po debiucie w październiku 2025 roku gra cieszyła się bardzo dobrym przyjęciem, szczególnie w zakresie trybu wieloosobowego. Z czasem liczba aktywnych użytkowników zaczęła systematycznie maleć, a kolejne miesiące przyniosły spadek zainteresowania.
Według danych ze SteamDB w dniu startu drugiego sezonu liczba jednoczesnych graczy osiągnęła 92 281 osób. Dla porównania, w styczniowe popołudnie bez żadnej nowej aktualizacji platforma odnotowała 97 959 użytkowników w tym samym czasie. Oznacza to, że sezonowa zawartość nie przyniosła wyraźnego wzrostu aktywności. Dla szerszego kontekstu warto przypomnieć, że w momencie premiery produkcja osiągnęła rekord 747 440 graczy jednocześnie.
Jak zauważa Insider Gaming, podobnie wygląda sytuacja w zakresie oglądalności. W szczytowym okresie zainteresowania tytuł notował 868 520 widzów jednocześnie, a liczba streamerów transmitujących rozgrywkę przekraczała 17 tysięcy. Wraz z premierą sezonu drugiego, liczba widzów wzrosła z około 3 tysięcy do 27 tysięcy, co przełożyło się na 75. miejsce w rankingu najchętniej oglądanych gier na Twitchu. Choć możliwy jest niewielki wzrost w weekend, obecne dane nie wskazują na przełom.
Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
