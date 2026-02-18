Miał być powrót na radar graczy. Battlefield 6 walczy o uwagę

Battlefield 6 otrzymał drugi sezon zawartości, który według założeń miał tchnąć nowe życie w produkcję. Studio odpowiedzialne za rozwój tytułu liczyło, że rozbudowana aktualizacja oraz zmiany w trybie REDSEC staną się impulsem do powrotu graczy. Dane z pierwszych godzin po premierze sezonu sugerują jednak, że efekt okazał się znacznie słabszy, niż zakładano.

Drugi sezon Battlefield 6 nie podniósł statystyk

Po debiucie w październiku 2025 roku gra cieszyła się bardzo dobrym przyjęciem, szczególnie w zakresie trybu wieloosobowego. Z czasem liczba aktywnych użytkowników zaczęła systematycznie maleć, a kolejne miesiące przyniosły spadek zainteresowania.