Zaloguj się lub Zarejestruj

Miał być powrót na radar graczy. Battlefield 6 walczy o uwagę

Patrycja Pietrowska
2026/02/18 11:30
0
0

Sezon drugi nie odwrócił trendu.

Battlefield 6 otrzymał drugi sezon zawartości, który według założeń miał tchnąć nowe życie w produkcję. Studio odpowiedzialne za rozwój tytułu liczyło, że rozbudowana aktualizacja oraz zmiany w trybie REDSEC staną się impulsem do powrotu graczy. Dane z pierwszych godzin po premierze sezonu sugerują jednak, że efekt okazał się znacznie słabszy, niż zakładano.

Battlefield 6
Battlefield 6

Drugi sezon Battlefield 6 nie podniósł statystyk

Po debiucie w październiku 2025 roku gra cieszyła się bardzo dobrym przyjęciem, szczególnie w zakresie trybu wieloosobowego. Z czasem liczba aktywnych użytkowników zaczęła systematycznie maleć, a kolejne miesiące przyniosły spadek zainteresowania.

Według danych ze SteamDB w dniu startu drugiego sezonu liczba jednoczesnych graczy osiągnęła 92 281 osób. Dla porównania, w styczniowe popołudnie bez żadnej nowej aktualizacji platforma odnotowała 97 959 użytkowników w tym samym czasie. Oznacza to, że sezonowa zawartość nie przyniosła wyraźnego wzrostu aktywności. Dla szerszego kontekstu warto przypomnieć, że w momencie premiery produkcja osiągnęła rekord 747 440 graczy jednocześnie.

GramTV przedstawia:

Jak zauważa Insider Gaming, podobnie wygląda sytuacja w zakresie oglądalności. W szczytowym okresie zainteresowania tytuł notował 868 520 widzów jednocześnie, a liczba streamerów transmitujących rozgrywkę przekraczała 17 tysięcy. Wraz z premierą sezonu drugiego, liczba widzów wzrosła z około 3 tysięcy do 27 tysięcy, co przełożyło się na 75. miejsce w rankingu najchętniej oglądanych gier na Twitchu. Choć możliwy jest niewielki wzrost w weekend, obecne dane nie wskazują na przełom.

Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-fails-revive-new-season/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
FPS
Battlefield
Battlefield 6
nowa zawartość
nowości
nowy sezon
aktywność
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112