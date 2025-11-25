EA wyłącza serwery w kolejnej grze. Po zaledwie 6 latach od premiery

Gra nie przetrwała zbyt długo.

Electronic Arts ogłosiło, że z końcem 2025 roku zamknie serwery GRID z 2019 roku, czyli jednej z ostatnich odsłon kultowej serii wyścigowej od Codemasters. Produkcja od dłuższego czasu nie jest już dostępna w cyfrowej sprzedaży, a teraz gracze muszą przygotować się na wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych, które przestaną działać już 19 grudnia. EA wyłącza serwery gry GRID już w grudniu Według informacji opublikowanych w oficjalnym zestawieniu usług sieciowych EA decyzja obejmuje wyłącznie tryby online. Oznacza to, że kampania oraz pozostała zawartość dla jednego gracza pozostaną w pełni dostępne również po wyłączeniu serwerów. Jest to ważne zwłaszcza dla osób, które chcą ukończyć grę w stu procentach. Żadne z 38 osiągnięć nie wymaga interakcji grania z innymi osobami, więc zamknięcie usług nie wpływa na możliwość zdobycia kompletu trofeów.

Dla kolekcjonerów wyzwań GIRD z 2019 roku kojarzy się jednak z czymś zupełnie innym. W grze znalazło się osiągnięcie uznawane za jedno z najbardziej czasochłonnych w historii wyścigów, które wymaga pokonania dystansu odpowiadającego obwodowi Ziemi. W praktyce zmusza to do wielogodzinnej jazdy bez realnego postępu fabularnego, co wielu graczy określało jako niezwykle nużące wyzwanie. Dodatkowym problemem dla osób planujących powrót do GRID-a przed zamknięciem usług jest brak możliwości zakupu gry w cyfrowej dystrybucji. Produkcja została wycofana ze sklepów już w 2023 roku, podobnie jak DLC do gry. Jedyną opcją pozostaje znalezienie fizycznego egzemplarza, co dla części graczy może być wyzwaniem ze względu na malejącą dostępność.

Zamknięcie serwerów wpisuje się w szerszą politykę EA dotyczącą starszych tytułów Codemasters. W ostatnich latach firma sukcesywnie wycofywała kolejne gry wyścigowe z obsługi online, zasłaniając się malejącym zainteresowaniem użytkowników. GRID dołącza tym samym do listy produkcji, które stopniowo tracą swoje funkcje sieciowe, choć w tym przypadku konsekwencje dla rozgrywki są stosunkowo niewielkie. Fani serii mogą przejść do GRID Legends, które miało swoją premierę w 2022 roku. Obecnie nie ma żadnych informacji, aby Electronic Arts planowało wyłączyć również serwery tej gry.

