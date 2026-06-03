Marvel’s Wolverine zadowoli fanów nie tylko brutalnością, ale i fabułą. Znamy zawartość i ceny wszystkich edycji

Gra otrzyma dwie wersje do wyboru. Sony przygotowało również bonusy do zamówień przedpremierowych.

Po wielu miesiącach oczekiwania gracze wreszcie doczekali się obszernej prezentacji Marvel’s Wolverine. Podczas State of Play studio Insomniac Games zaprezentowało nowy materiał z rozgrywki, ujawniło szczegóły fabuły oraz potwierdziło datę premiery wyczekiwanej produkcji. Twórcy zdradzili także informacje o przedsprzedaży i dostępnych edycjach gry. Marvel’s Wolverine – mnóstwo szczegółów, zawartość edycji i ceny poszczególnych wydań Marvel’s Wolverine będzie brutalną, nastawioną na akcję przygodą dla jednego gracza, stworzoną przez studio odpowiedzialne za obie części Marvel’s Spider-Man. W centrum wydarzeń znajdzie się James „Logan” Howlett, czyli Wolverine, którego czeka zupełnie nowa historia. Punktem wyjścia dla fabuły jest pościg za grupą mutantów schwytanych przez Reaversów. To cybernetyczna organizacja najemników, która poluje na mutantów i zamierza przekazać ich swojemu zleceniodawcy. Jest nim Bolivar Trask, miliarder kierujący się fanatyczną wiarą w wyższość ludzi nad mutantami.

W trakcie historii ważną rolę odegra również Jean Grey, potężna telepatka i telekinetyczka, która staje się liderką uwięzionych mutantów. Świat przedstawiony w grze nie należy do bezpiecznych miejsc. Mutanci żyją w ukryciu, obawiając się prześladowań, podczas gdy większość społeczeństwa nie ma pojęcia o ich istnieniu. Ostatnią linią obrony pozostaje Team X, specjalna grupa mutantów, do której Logan powraca po trzech latach nieobecności. Dla ich gatunku walka o przetrwanie staje się sprawą najwyższej wagi. Nowy materiał z rozgrywki pokazuje, że Wolverine będzie korzystał z szerokiego arsenału brutalnych technik walki. Logan może eliminować przeciwników z zaskoczenia, atakować z góry lub rozszarpywać ich błyskawicznymi ciosami szponów. W trakcie walk gracze wykorzystają specjalne umiejętności określane mianem Technik. Wśród nich znalazły się między innymi Tornado Spin oraz Bull Rush. Jean Grey wesprze bohatera potężnymi zdolnościami telekinetycznymi, które otworzą drogę do wykonywania efektownych Critical Strikes. Są to wyjątkowo brutalne ataki kończące, możliwe do wykonania zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi postaciami. Każdy udany atak, kontratak oraz eliminacja przeciwnika zwiększy poziom Rage. Zgromadzona w ten sposób energia pozwoli korzystać z silniejszych ciosów lub aktywować Healing Factor, dzięki któremu Logan przetrwa nawet bardzo poważne obrażenia, mogąc powrócić do walki nawet po utracie całego paska zdrowia. Tym samym nawet będąc na granicy wytrzymałości bohater może aktywować tryb Last Stand, uruchamiając regenerację i kontynuować starcie z przeciwnikiem. Jeżeli poziom wściekłości osiągnie maksimum, Wolverine uruchomi Rage Tier 3. To specjalny tryb inspirowany komiksową serią Black, White & Blood, prezentujący starcia w charakterystycznej monochromatycznej stylistyce pełnej brutalności.

GramTV przedstawia:

Insomniac potwierdziło również rozbudowany zestaw opcji dostępności, które będą dostępne już w dniu premiery. Gra zaoferuje rozwiązania wspierające osoby z niepełnosprawnościami poznawczymi, wzrokowymi, słuchowymi oraz ruchowymi. Sony podało również ceny i zawartość poszczególnych edycji gry. Standardowa została wyceniona na 339 zł. Osoby, które zdecydują się na zakup przed premierą, otrzymają pakiet bonusów obejmujący: Wcześniejszy dostęp do kostiumu „Klasyczny brąz”

Wcześniejszy dostęp do lustrzanych szponów

Jeden punkt techniki

Cztery awatary PlayStation Dostępna będzie również edycja Deluxe kosztująca 389 zł. W jej skład wejdą wszystkie bonusy z przedsprzedaży, a także: 5 wyjątkowych kostiumów: „Niesamowity”, „Dzikość”, „Nocne łowy”, „Nowa skóra”, „Era Apocalypse’a”

5 wyjątkowych par szponów: gładkie szpony, wydrążone szpony, ząbkowane szpony, zwężone szpony, grube szpony

3 punkty techniki Twórcy podkreślają, że część kosmetycznych dodatków będzie dostępna wyłącznie w edycji Digital Deluxe, choć wiele strojów i szponów odblokujemy również podczas standardowej rozgrywki. Więcej szczegółów na temat personalizacji bohatera ma zostać ujawnionych w kolejnych miesiącach. Przypomnijmy, że Marvel’s Wolverine zadebiutuje już 15 września tego roku. Gra zmierza wyłącznie na PlayStation 5.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.