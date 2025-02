Marvel’s Spider-Man 3 z pierwszymi szczegółami. W grze pokierujemy aż trzema bohaterami?

Chociaż Marvel’s Spider-Man 3 nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany przez Sony, to nie jest tajemnicą, że w Insomniac Games trwają już prace nad kolejnymi growymi przygodami Pajączka. Po zakończeniu drugiej części wydawało się, że Peter Parker może pójść w odstawkę i kolejna gra w pełni skupi się na Milesie Moralesie, który zostałby głównym pajęczym superbohaterem w tym uniwersum. Przeciwnego zdania jest jednak aktor Yuri Lowenthal, który udzielił wywiadu serwisowi The Direct podczas MultiCon, charytatywnej imprezy, którą zorganizowano w celu zebrania funduszy dla osób dotkniętymi pożarami w Los Angeles. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd branży superbohaterskiej, w tym Roba Liefelda, Kevina Smitha, czy Setha Greena. Wśród nich był Lowenthal, który przyznał, że Peter Parker nie wybiera się na emeryturę.

Marvel’s Spider-Man 3 – Peter Parker pozostanie grywalną postacią w grze

Aktor nie mógł zdradzić zbyt wiele, ale potwierdził, że uwielbiany Spider-Man nie zostanie „zdegradowany do roli kanapowego widza”. Chociaż nie jest znany wymiar jego roli, to wygląda na to, że Peter Parker odegra ważną rolę w Marvel’s Spider-Man 3.