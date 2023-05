Marvel’s Midnight Suns z datą premiery na PS4 i XONE. Przekazano też złe wieści

Pod koniec marca Marvel’s Midnight Suns otrzymało DLC, za którego sprawą do gry trafił Morbius. Tymczasem okazuje się, że już niedługo kolejni użytkownicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszym dziełem studia Firaxis Games. Deweloperzy ujawnili bowiem dokładną datę premiery wspomnianej produkcji na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Niestety twórcy przekazali również złe wieści.

Marvel’s Midnight Suns zadebiutuje w maju na PlayStation 4 i Xbox One

Firma 2K Games oraz deweloperzy ze studia Firaxis Games poinformowali, że Marvel’s Midnight Suns zadebiutuje na PlayStation 4 i Xbox One już 11 maja 2023 roku, czyli za nieco ponad tydzień. Tego samego dnia ukaże się również czwarte DLC zatytułowane „Blood Storm”, które wprowadzi do gry nową postać – Storm – oraz związane z nią misje fabularne, nowe przedmioty kosmetyczne i nie tylko.



Niestety okazuje się, że Marvel’s Midnight Suns – wbrew wcześniejszymi zapowiedziom – nie ukaże się na konsolach Nintendo Switch. Wydawca oraz deweloperzy poinformowali bowiem, że wersja na hybrydową konsolę japońskiej firmy została anulowana. Użytkownicy sprzętu Nintendo, którzy zamierzali ograć najnowszą produkcję Firaxis Games, muszą więc zmienić swoje plany.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Midnight Suns dostępne jest obecnie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Firaxis Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Midnight Suns - w przyjaźni siła!