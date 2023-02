Marvel’s Midnight Suns sprzedażową katastrofą?

Marvel’s Midnight Suns to naprawdę udana produkcja, o której w momencie premiery było całkiem głośno. Wszystko wskazywałoby na to, że najnowsza gra Firaxis Games bez problemu podbije serca fanów taktycznych wyzwań. Ekipa Take-Two nie ma jednak powodów do zadowolenia.

Marvel’s Midnight Suns – dlaczego gra nie okazała się sukcesem?

Szef firmy – Strauss Zelnick – przyznał, że nie jest zadowolony z wyników sprzedażowych. Uważa również, że mogło mieć to związek z tym, iż gra została wydana w grudniu. Jego zdaniem niefortunna data premiery mogła mieć związek z mniejszą niż zakładano sprzedażą Marvel’s Midnight Suns.



Należy jednak pamiętać o tym, że Marvel’s Midnight Suns jest ciągle rozwijane. Rozszerzenie The Good, The Bad, and The Undead, które wprowadza da gry postać Deadpoola jest już dostępne. Ponadto gry od Firaxis Games cieszą się długą żywotnością. Niewykluczone więc, że z biegiem czasu ta świetna turówka trafi jeszcze do wielu graczy.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Marvel’s Midnight Suns, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Na koniec przypomnijmy, że gra jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series S/X i PlayStation 5. W dalszej części tego roku produkcja powinna trafić również na Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.