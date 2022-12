Marvel’s Midnight Suns – Hulk w akcji!

Premiera Marvel’s Midnight Suns już za nami, a twórcy nie przestają bombardować nas kolejnymi materiałami z gry. Parę dni temu mogliśmy zobaczyć wideo, na którym deweloperzy chwalą się ocenami i pozytywnymi opiniami na temat swojej produkcji. Teraz ekipa Firaxis Games przybliża kolejnego z bohaterów. Panie i Panowie, zobaczcie, jak w akcji prezentuje się Hulk!

Hulk w Marvel’s Midnight Suns

Wiadomo, że Hulk = niezrównana siła i z pewnością odczujemy to w trakcie starć. Jego furie okażą się nieocenione, a przeciwnicy z łatwością będą padać od mocarnych uderzeń. Warto zaznaczyć, że Marvel’s Midnight Suns radzi sobie coraz lepiej. Obecnie odsetek pozytywnych recenzji na Steam wynosi 73% i ma tendencję wzrostową. Wygląda na to, że z czasem fani przekonują się do najnowszej produkcji od cenionego Firaxis Games.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Marvel’s Midnight Suns, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Chętnie dowiemy się, co Wy myślicie o grze. Wiele osób twierdzi, że jest to godna alternatywa dla serii XCOM i z pewnością warto dać szansę najnowszemu dziełu od cenionego producenta strategii. Szczególnie gdy lubi się postacie i środowisko znane z uniwersum Marvela.