Marvel’s Midnight Suns na nowym materiale. Twórcy chwalą się sukcesami

Premiera Marvel’s Midnight Suns już za nami. Z pewnością była to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji końcówki tego roku. Twórcy z Firaxis Games mają powody do zadowolenia. Recenzenci dość ciepło przyjęli tytuł, wystawiając mu całkiem wysokie oceny. Zachęcamy do zapoznania się z naszą opinią. Zdradzę tylko, że Muradin docenił grę, o czym świadczy nota - 8.5/10. A jeśli chcecie zobaczyć, co o Marvel’s Midnight Suns myślą zagraniczne redakcje, to z przyjemnością odsyłamy Was do najnowszego trailera, gdzie twórcy chwalą się wynikami.

Recenzenci docenili Marvel’s Midnight Suns

Warto wspomnieć, że sytuacja Marvel’s Midnight Suns wygląda nieco inaczej z perspektywy samych graczy. Na Steam produkcja zbiera mieszane opinie, a pozytywne recenzje wynoszą 69%. W głównej mierze przyczyną negatywnych komentarzy są mikropłatności i błędy techniczne. Bugi i niedopracowania da się wyeliminować wraz z kolejnymi aktualizacjami, ale nieprzyjemny posmak, związany z opcjonalnymi zakupami, raczej zostanie z fanami na dłużej.