Marvel zapomniał o tych postaciach. Bohaterowie, na których powrót do MCU wciąż czekamy

Na liście nie mogło zabraknąć Wilkołaka oraz Potwora z bagien, którzy zadebiutowali w specjalnym halloweenowym filmie Wilkołak nocą jeszcze w 2022 roku. Od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnych informacji, kiedy i w jakiej produkcji możemy ponownie zobaczyć te dwie postacie. Najbardziej pasują one do magicznego świata, który obecnie tworzony jest przy wykorzystywaniu Doktora Strange’a oraz Scarlet Witch, a także Agathy Harkness. Według plotek swój serial ma otrzymać Wiccan, jeden z synów Wandy Maximoff, więc może tam znajdzie się miejsce dla tych dwóch potwornych postaci. Inną możliwością jest film Midnight Sons, w którym miałby zadebiutować również Blade.

Marvel wprowadził wiele nowych postaci do swojego uniwersum w czwartej i piątej fazie MCU. Niektóre z nich odgrywały drugoplanową rolę, albo pojawiły się tylko w scenach po napisach, ale nie brakuje również superbohaterów, którzy wciąż czekają na swój wielki powrót. Gdy w Sadze Kamieni Nieskończoności studio lepiej radziło sobie z przywracaniem swoich postaci, tak w drugiej sadzie MCU już tak dobrze nie jest. Serwis Comic Book Movie przygotował listę kilku bohaterów, na których ponowne pojawienie się na ekranie wciąż czekamy.

Równie ciekawym przypadkiem jest Hercules, w którego wcielił się Brett Goldstein w scenie po napisach w Thor: miłość i grom. Scena zapowiadała wielkie starcie między synem Zeusa z potężnym dziedzicem Odyna. Film spotkał się jednak z masą krytyki i wielu widzów wolałoby zapomnieć, że czwarty Thor w ogóle powstał. To znacząco obniża szansę, że Hercules pojawi się w jakiejkolwiek produkcji z MCU w najbliższych latach.

Kolejną ciekawą postacią, której już więcej na ekranie nie widzieliśmy, jest Dane Whitman, grany przez Kita Haringtona. Bohater pojawił się w trzecioplanowej roli w Eternals z 2021 roku i wydawało się, że wkrótce powróci jako Black Knight w swojej własnej serii lub filmie Blade. Nic jednak takiego się nie wydarzyło i wciąż nie wiemy, czy Harington jeszcze kiedykolwiek powróci do tej roli.

Bardzo podobnym przypadkiem jest Starfox, czyli przyrodni brat Thanosa, którego zagrał Harry Styles. Gwiazdor rozpoczął swoją aktorską karierę w Dunkierce Christophera Nolana, ale wiele kontrowersji przyniosła premiera Nie martw się, kochanie, podczas której miał napluć na Chrisa Pine’a, a dodatkowo wygadywał niesamowite bzdury podczas wywiadów. Nie pomogła mu również rola w Mój policjant od Amazona, który to film podkreślił, że Styles nie jest jednak urodzonym aktorem. Wszystko to mogło spowodować, że Marvel nie będzie zamierzał powrócić do tej intrygującej postaci.

Marvel wciąż w zawieszeniu trzyma również najpotężniejszą postać w całym MCU, czyli G’iah. Bohaterka zadebiutowała w serialu Tajna Inwazja, który nie został ciepło przyjęty przez fanów. Prawdopodobnie również samo studio wolałoby zapomnieć o tej porażce, ale córka Talosa to wciąż superistota, która łączy w sobie moce Kapitana Ameryki, Hulka, Thanosa, czy Thora. Nie ma więc możliwości, aby G’iah nie powróciła w którejś z przyszłym produkcji, a najlepszym do tego momentem będzie któraś z dwóch zapowiedzianych części Avengersów. Jeżeli zabraknie jej w tych filmach, Marvel prawdopodobnie postawił krzyżyk na tej bohaterce.

Również Namor nie ma obecnie wiele szczęścia i nie znamy żadnych planów Marvela na wykorzystanie złoczyńcy z Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu. Także w komiksach Namor zaczynał jako zła postać, aby z czasem przejść na stronę dobra. W powrocie tego bohatera może przeszkadzać fakt, że Tenoch Huerta został oskarżony o napaść na tle seksualnym. Sprawa wciąż nie znalazła swojego finału, więc Marvel musi poczekać, jak to wszystko się rozstrzygnie.

Zdecydowanie największym nieobecnym jest Moon Knight, w którego wciela się Oscar Isaac. Marvel wiele obiecywał sobie po tej postaci, która miała stać się nowym głównym bohaterem uniwersum. Ale serial nie zrobił aż takiej furory i Moon Knight obecnie czeka na swoją kolej, aby powrócić do MCU. Pojawiały się plotki, że postać miałaby powrócić w Avengers: The Kang Dynasty, ale plany na piątą część serii o superbohaterach się zmieniły i obecnie nie wiadomo, kiedy ponownie zobaczymy Moon Knight na ekranie.