Marvel zamawia kolejny sezon swojego serialu. Hit z Disney+ powróci

Fani Daredevila mają powody do zadowolenia. Marvel oficjalnie potwierdził, że serial Daredevil: Odrodzenie doczeka się trzeciego sezonu, a jego produkcja ruszy w 2026 roku. To ważna wiadomość, zwłaszcza że w ostatnich miesiącach pojawiały się sprzeczne sygnały co do przyszłości tej produkcji w ramach uniwersum Marvela. Daredevil: Odrodzenie – Marvel oficjalnie zamówił trzeci sezon Pierwotnie ogłoszono, że Diabeł z Hell’s Kitchen doczeka się wyłącznie dwóch sezonów, ale te plany właśnie uległy zmianie. Brad Winderbaum, szef działu streamingu, telewizji i animacji w Marvel Studios, potwierdził, że trzeci sezon powstanie, kończąc tym samym niepewność dotyczącą dalszych losów serialu.

Jeśli chodzi o Daredevila, tak, mamy zielone światło na 3. sezon i zaczynamy zdjęcia w przyszłym roku - potwierdził Winderbaum. Daredevil: Born Again to kontynuacja kultowego serialu Daredevil z platformy Netflix, który zdobył ogromne uznanie fanów i krytyków. Produkcja dostępna na Disney+ ponownie skupia się na losach Matta Murdocka, prawnika i jednocześnie samozwańczego obrońcy Hell’s Kitchen, w którego ponownie wciela się Charlie Cox. Na ekranie powrócił również Vincent D’Onofrio jako Wilson Fisk, znany lepiej jako Kingpin, główny wróg Daredevila. Pierwszy sezon Daredevil: Odrodzenie spotkał się z przeważnie pozytywnym odbiorem, chociaż niektórzy widzowie zwracali uwagę na widoczne ślady zmian koncepcji, jakie zaszły w trakcie produkcji. Początkowo planowano bowiem całkowity reboot historii, jednak Marvel zrezygnował z tego podejścia po obejrzeniu wstępnych wersji odcinków. Po przerwie w zdjęciach podjęto decyzję, by bardziej bezpośrednio nawiązać do serialu Netflixa, a większość materiału została nagrana od nowa.

Zapowiedź trzeciego sezonu rozwiewa wątpliwości, które pojawiły się po niedawnej wpadce Charliego Coxa. Aktor w jednym z wywiadów omyłkowo nazwał nadchodzący sezon „finałowym”, co zaniepokoiło fanów. Później Vincent D’Onofrio próbował uspokoić nastroje, sugerując, że istnieje „duża szansa” na kolejne odcinki. Drugi sezon Daredevil: Born Again ma zadebiutować na początku 2026 roku i będzie pierwszym, który od początku do końca powstaje z myślą o nowym kierunku narracyjnym serialu. Fani liczą, że pozwoli to na spójną opowieść i częstsze występy dawnych bohaterów znanych z wersji Netflixowej, takich jak Karen Page (Deborah Ann Woll) czy Bullseye (Wilson Bethel). Szczegóły fabuły drugiego sezonu pozostają tajemnicą, choć wiadomo, że pojawi się w nim Jessica Jones grana przez Krysten Ritter. Ten powrót może otworzyć furtkę także dla innych członków Defenders. Winderbaum potwierdził ponadto, że Elden Henson, który pojawił się na krótko jako Foggy Nelson w pierwszym odcinku serialu, także powróci w jakiejś formie, co już wzbudziło wiele fanowskich spekulacji na temat jego wątku. Daredevil: Odrodzenie – recenzja serialu. Wielki powrót

